Kun tre spillere har startet 2024 bedre enn Ruud – har tjent store pengesummer

På 2024-rankingen er Ruud foreløpig kun slått av Jannik Sinner, Daniil Medvedev og Alexander Zverev. Dermed har han innledet året med flere poeng enn stjerner som Carlos Alcaraz, Novak Djokovic og Holger Rune.

Ruuds gode start har sikret ham hele 18,6 millioner kroner i rene premiepenger. Det er omtrent like mye som Alcaraz, mens Djokovic har tjent om lag fire millioner kroner mindre enn nordmannen.

Den serbiske verdenseneren har imidlertid kun spilt halvparten så mange kamper som Ruud.

Onsdag spiller nordmannen mot franske Alexandre Muller i 2. runde av ATP500-turneringen i Barcelona. Ruud har vært i tre finaler så langt denne sesongen, senest i Masters-turneringen i Monte-Carlo sist uke. I slutten av februar og starten av mars spilte han seg til to strake finaler i henholdsvis Los Cabos (ATP250) og Acapulco (ATP500).

Om en drøy måned er det duket for Grand Slam-turneringen Roland-Garros, der Ruud har vært i finale de to siste årene. Før den tid venter to Masters-turneringer på grus (Madrid og Roma).

(©NTB)