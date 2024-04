VG: Sarpsborg 08-spilleren Jesper Andersen straffes ikke etter albuen i Fredrikstad

Andersen ble tildelt gult kort etter albuetaklingen mot Fredrikstad i lørdagens 2-2-kamp.

NFFs dommersjef Terje Hauge mente at det burde ha blitt utdelt rødt kort for situasjonen. Han fortalte til VG at VAR burde ha sett på situasjonen og deretter konkludert med direkte rødt.

Men det blir ingen ytterligere straff.

– I dette konkrete tilfellet ble Sarpsborg 08-spiller Jeppe Andersen tildelt gult kort for den aktuelle forseelsen. Dermed foreligger det ikke rettslig grunnlag for å iverksette disiplinærsak mot Andersen, svarer kommunikasjonsrådgiver Christer Madsen i en SMS til VG.

















