Lørdagens direkte TV-sport: Therese Johaugs comeback

06.00: Motorsport, Formel 1, kvalifisering til Australia Grand Prix. (Vsport1)

06.00: Golf, Singapore Classic (2,5 mill. dollar), europatour menn (24/3) med Espen Kofstad i feltet. (Vsport Golf)

07.00: Snooker, World Open fra Kina, første semifinale. (Eurosport N)

09.30: Hopp, verdenscup menn i Planica, Slovenia (HS240), lagkonkurranse. (TV3)

10.00: Langrenn, NM 2. del i Lillehammer: 30 km fri teknikk kvinner. Og det er her det mye omtalte comebacket til Therese Johaug (bildet) vil skje. Hun har 18 NM-titler fra før, fem av dem er tatt på denne distansen, den siste for to år siden, før hun fikk barn. Tittelforsvarer Tiril Udnes Weng stiller dessverre ikke opp da hun fortsatt sliter med sykdom. (NRK1)

11.00: Snowboard, verdenscup i Silvaplana, Italia: Slopestyle, finale kvinner. (Vsport+)

11.00: Motorsport, MotoGP, treningsrunde foran Portugal Grand Prix. Kvalifisering fra 12.00. (Vsport3)

11.15: Alpint, verdenscupfinale i Saalbach, Østerrike: Utfor kvinner. (TV2 Direkte, Eurosport 1)

12.00: Ishockey, sluttspill kvinner, semifinale Lillehammer - Storhamar fra Eidsiva Arena. (TV2 Sport1)

12.30: Snooker, World Open fra Kina, andre semifinale. (Eurosport 1)

13.00: Snowboard, verdenscup i Silvaplana, Italia: Slopestyle, finale menn. (Vsport+)

13.30: Langrenn, NM 2. del i Lillehammer: 50 km fri teknikk menn. Skal Johannes Høsflot Klæbo ta denne også? Han har jo aldri vunnet femmila i NM. Simen Hegstad Krüger er tittelforsvarer. (NRK1)

13.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (17. runde): Manchester City – Manchester United. (Vsport1)

13.30: Fotball, engelsk 2. divisjon menn (40. runde): Mansfield Town – Colchester fra Field Mill. (Vsport2)

13.45: Motorsport, Moto3, kvalifisering Portugal Grand Prix. (Vsport3)

14.00: Motorsport, VM i superbike fra Catalonia. (Eurosport N)

15.00: Sykling, Volta a Catalunya i Spania, verdenstouren menn (9 av 35): 6. etappe, 154,7 km Berga – Queralt. (Eurosport N, TV2 Sport2)

15.30: Fotball, Toppserien kvinner (2. runde): Røa – LSK Kvinner fra Røa kunstgress. Begge lagene startet med seier i serieåpningen. (NRK2)

15.35: Motorsport, MotoGP, sprintrace i Portugal Grand Prix. (Vsport1)

15.40: Håndball, tysk Bundesliga menn (26. runde): Kiel – Flensburg-Handewitt. (Vsport3)

16.00: Fotball, oppvisningskamp: Liverpool Legends - Ajax Legends. (Vsport2)

16.00: Ishockey, sluttspill kvinner, semifinale Stavanger Oilers – Vålerenga fra Eidsiva Arena. (TV2 Sport1)

16.45: Håndball, Eliteserien menn (24. runde): Kolstad – Elverum fra Kolstad Aerena. (TV2 Direkte)

17.00: Snowboard, verdenscup i Mount St. Anne, Canada: Snowboardcross kvinner og menn, utslagsrunder. (Vsport+)

17.15: Skøyter, NM-uka i Lillehammer, 3. dag: Skøyter kortbane, NM-finaler. (NRK1)

18.00: Golf, PGA-turnering menn (8,4 mill. dollar) i Palm Harbor, Florida. (Eurosport N)

18.00: Fotball, privatlandskamp Irland – Belgia fra Dublin. (TV2 Sport Premium)

18.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Philadelphia Flyers – Boston Bruins fra Wells Fargo Center. (3+)

18.15: Fotball, engelsk 2. divisjon menn (40. runde): Stockport – MK Dons fra Edgeley Park. (Vsport2)

19.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – St. Louis Blues fra Xcel Energy Center. (Vsport+)

20.00: Fotball, privatlandskamp England – Brasil fra Wembley i London. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, privatlandskamp Frankrike – Tyskland fra Décines. For Tyskland er det viktig å få en god opplevelse foran deres eget EM-sluttspill på hjemmebane. (TV2 Sport Premium)

21.00: Curling, VM kvinner i Sydney, Canada, semifinaler. (Eurosport 1)

21.30: Motorsport, Nascar Xfinity Series. (Vsport3)

23.00: Motorsport, Formel 3 Feature Race fra Australia Grand Prix. (Vsport3)

23.00: Golf, LA Open (2 mill. dollar), LPGA-turnering kvinner i Palos Verdes, California med Celine Borge i feltet. (Vsport Golf)

00.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers fra Air Canada Centre. (Vsport+)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Florida Panthers fra Madison Square Garden. (Vsport2)

01.30: Motorsport, Formel 2, Feature race fra Australia Grand Prix. Dennis Hauger imponerte stort og klinket til og vant kvalifiseringen fredag. (Vsport1)

03.00: Golf, Singapore Classic (2,5 mill. dollar), europatour menn. (Vsport Golf)

03.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning fra crypto com arena. (Vsport+)





