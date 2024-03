Warholm spurtslått av ukjent belgier – tok sølv på 400 meter

Sunnmøringen stivnet litt på oppløpet og var i mål på 45,34. Han ble slått av belgieren Alexander Doom med ni hundredeler.

Tittelkampen var ventet å stå mellom de to. Fredag vant Warholm og Doom hvert sitt semifinaleheat i den skotske friidrettshallen. Da det sto om gullet, kom Norges håp til kort.

Warholm er tidligere blitt europamester to ganger på 400 meter innendørs (2019 og 2023), men i år stilte han for første gang i et VM som ikke går på sommerstid.

Han ventet med å bekrefte deltakelsen så lenge som mulig. Avgjørelsen ble tatt så sent som for en uke siden.

– Jeg gjør dette for å være bedre forberedt til sommeren, sa Warholm på torsdagens pressekonferanse i Glasgow.

På 400 meter har Warholm 45,05 som sin personlige innendørsrekord.

Utendørs har Ulsteinvik-mannen tre VM- og ett OL-gull på 400 meter hekk. I tillegg innehar han verdensrekorden (45,94).

