Tennisveteran Murray håper å få kjempe om sitt tredje OL-gull før han legger opp

36-åringen er den eneste mannlige spilleren i den åpne æraen som har vunnet to olympiske gullmedaljer i single – i London i 2012 og i Rio de Janeiro i 2016.

– Forhåpentlig får jeg mulighet til å konkurrere enda en gang, sier han til BBCs Radio Four.

Skotten er for øyeblikket rangert som nummer 67 i verden. Da han slo Alexandre Müller i en turnering i Doha tidligere denne måneden, var det første seier på seks kamper.

Onsdag tapte han for Ugo Humbert i åttendedelsfinalen i ATP500-turneringen i Dubai. Etter kampen sa Murray at han sannsynligvis ikke spiller over sommeren.

– Jeg blir spurt om det etter hver eneste kamp, hver eneste turnering. Jeg er lei av det spørsmålet, for å være ærlig, sa den tidligere verdenseneren.

Fortsetter han å falle på rankingen, står han i fare for å gå glipp av plass i singleturneringen i sommerens OL i Paris. Det første målet blir å finne formen til Wimbledon-turneringen i juli, som flere har antydet at vil være det naturlige stedet å sette punktum for karrieren.

Murray, som har kunstig hofte, har tre Grand Slam-seirer, i US Open i 2012 og i Wimbledon-turneringen i 2013 og 2016. I årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, røk han ut i første runde.

Les også: Andy Murray røk rett ut av Australian Open