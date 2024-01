Andy Murray røk rett ut av Australian Open

37-åringen tapte i strake sett med sifrene 4-6, 2-6, 2-6. Etterpå måtte Murray erkjenne at det kanskje var siste gang han spilte en kamp i Australian Open.

– Det er definitivt en mulighet. Jeg tror det på grunn av hvordan kampen gikk og alt, sa han, ifølge DPA.

– Når du spiller, prøver du åpenbart å kontrollere følelsene dine og fokusere på poengene. Når du er ett poeng unna slutten på kampen, tenker du «jeg kan ikke tro at dette er over så fort, og på denne måten». Sammenlignet med kampene jeg spilte her i fjor, var dette helt motsatt følelse da jeg gikk av banen. Jeg skulle ønske at jeg involverte publikum mer. Jeg er bare skuffet med måten jeg spilte på og alt. Det er en tøff, tøff måte å avslutte på, fortsatte briten.

Murray har vært i finalen i turneringen hele fem ganger, senest i 2016. Samtlige ganger har han gått tapende av banen. Briten har vunnet Wimbledon to ganger og US Open én gang. Han er i dag rangert som nummer 44 i verden.

Etcheverry er på sin side nummer 32 på verdensrankingen. Seieren mot Murray gjør at argentineren tangerer sin bestenotering i Australian Open. Også i fjor tok han seg videre til andre runde.

Casper Ruud innleder Australian Open mot spanjolen Albert Ramos-Viñolas natt til tirsdag norsk tid.