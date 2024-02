Arsenal med i gullkampen

Liverpool og Manchester City la press på «Gunners» med hver sin trepoenger i 26. runde, men ingen av dem imponerte tilnærmelsesvis like mye som Martin Ødegaard og hans lagkamerater.

Et selvmål av Sven Botman på hjørnespark og en praktscoring avsluttet av Kai Havertz ga Arsenal 2-0-ledelse ved pause, men det kunne vært mye mer etter at Newcastle ble fullstendig utklasset.

Hadde det ikke vært for at Loris Karius i sin første Premier League-kamp på seks år viste sterkt keeperspill, kunne det vært tennissifre til pause.

Newcastle hevet seg litt i den andre omgangen, men Bukayo Saka økte med en soloprestasjon etter at Havertz vant ballen ved midtstreken og spilte ham fram. Jakub Kiwior stusset inn 4-0 via en Newcastle-hånd på et hjørnespark, og det siste kvarteret kunne Mikel Arteta gi Ødegaard og flere andre nøkkelspillere litt hvile.

Joe Willock scoret et sent trøstemål, men Arteta og hans Arsenal-lag fikk grundig revansj mot laget som i november påførte dem sesongens første serietap. Laget er ifølge Opta det første i Premier League-historien som scorer minst to mål i sju omganger på rad.

Forvandling

Arsenal grep taktpinnen fra første spark og viste at de iallfall ikke skulle framstå så passive og tafatte som i onsdagens mesterligatap i Portugal. En tent Ødegaard pådro seg gult kort etter et par minutter, og siden slo han de åpnende pasningene som manglet tidligere i uka.

Ødegaard satte opp Declan Rice til en stor sjanse før det var spilt ti minutter, men avslutningen sto ikke i stil med forspillet.

Arsenal hadde hatt godt over 70 prosent ballbesittelse da Bukayo Saka i det 18. minutt tok hjørnespark fra høyre. Gabriel vant i lufta ved nærmeste stolpe og nikket hardt på mål. Karius reddet, men Botman klønet returen i eget mål i forsøk på å få ballen unna.

Seks minutter senere doblet Arsenal ledelsen på lekkert vis. Jorginho slo i bakrom til Gabriel Martinelli, som gjorde et smart diagonalløp, Han tok ballen til dødlinja og slo den skrått ut. Havertz kunne uhindret skyte i mål.

Oppvisning

Ødegaard fortsatte å sette opp sjanser. Først vant han ballen fra Fabian Schär og satte opp Martinelli, men Sean Longstaff fikk blokkert. Så hælsparket han til Saka, som fant Martinelli foran mål. Nikken gikk over.

Litt senere driblet Saka to mann i straffefeltet og skjøt. Karius kastet seg og slo til corner ved stolpen.

Tidlig i den andre omgangen kom Havertz alene med keeper etter fint forspill av Saka og Martinelli, men han skjøt utenfor.

Newcastle var litt bedre med i den andre omgangen, kom til noen halvsjanser og fikk også sin første avslutning mellom stengene, men det var ingen vei tilbake i kampen. Saka gjorde 3-0-målet fra spiss vinkel i det 65. minutt etter å ha fintet Tino Livramento svimmel.

I det 69. minutt viste Arsenal sin dødballstyrke igjen. Rice tok corner fra venstre, Kiwior nikket, og hånden til Lewis Miley utmanøvrerte Karius.

Stillingen i tabelltoppen er uendret etter denne runden: Liverpool er ett poeng foran Manchester City, to foran Arsenal, men det var sistnevnte som ga en styrkebeskjed.

