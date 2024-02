Swift-hysteri foran Superbowl – unik tiltrekningskraft gir trolig TV-rekord

Sist helg satte hun prisrekord i Grammy-utdelingen, og til og med lørdag holder hun utsolgte konserter i Tokyo. Enn så lenge har Swift verken avkreftet eller bekreftet at hun dukker opp på Superbowl – og det ser ut til å pirre fansen.

Forholdet hennes til Kansas City Chiefs' tight end Travis Kelce har fått enorm oppmerksomhet siden ryktene om en romanse mellom dem begynte å svirre sist sommer. Swift-feberen har ført til rekorder i både seertall og salg av billetter og supportereffekter, og nå spør «alle» seg om hun kommer til å være til stede når kjæresten skal forsøke å vinne Superbowl for tredje gang.

Sist helg ble Japans ambassadør i USA koblet inn i saken. Han mener at Swift fint skal rekke å komme seg fra Tokyo til Las Vegas mellom den siste Japan-konserten og årets store høydepunkt i amerikansk idrett.

– For nordmenn flest er Taylor Swift den mest kjente NFL-profilen akkurat nå. Det gir bare mer trykk rundt det, større interesse og flere innganger og vinkler til kampen. Så det er bare positivt, sier rettighetssjef Aslân Farshchian i VG, som viser kampen i Norge.

Utenpå det sportslige

VG+ Sport håper naturligvis på at det 34-årige popfenomenet skal lokke flere abonnenter og seere til deres Superbowl-sending.

– Vi håper jo at det vil bidra til det. Hun gjør at flere får et forhold til det og blir klar over at kampen skjer. Jeg tror de aller fleste vet hva Superbowl er, det er en såpass stor kamp, men de tenker kanskje ikke på at kampen skjer akkurat denne helgen, sier Farshchian til NTB.

VG har også måttet tilpasse den redaksjonelle dekningen av NFL som følge av Swifts inntreden i sporten.

– Det er blitt relevant for en større del av redaksjonen, for Rampelys og for de som jobber mot unge og mot den delen av journalistikken. Det blir rett og slett flere innganger enn den sportslige. Det er blitt en stor greie og et voldsomt fokus på henne sier, rettighetssjefen og trekker en parallell til andre forhold mellom idrettsstjerner og artister.

– Det er større trykk rundt dette forholdet enn det var rundt for eksempel Gerard Pique (fotballspiller) og Shakira (sanger). Det forholdet ble aldri større enn fotballen. Nå er det nesten slik at Taylor Swift går utenpå det sportslige for folk flest.

Chiefs Bills Football Taylor Swift (t.h.) har ofte vært å se i Travis Kelces VIP-boks på Kansas City Chiefs' stadion denne sesongen. (Frank Franklin II/AP)

Swifties

For et helt nytt publikum – Taylor Swifts for det meste kvinnelige følgere – har begynt å følge kampene i NFL denne sesongen. Petra Huisman, leder av Swift-fanklubben «Ready for it» i Malmö, er blant dem som kommer til å benke seg foran fjernsynet når finalen starter klokken 0.30 natt til søndag norsk tid.

– Det er totalt hysteri. Jeg tror definitivt at det er mange svenske «swifties» som kommer til å sitte oppe og se, sier Huisman til nyhetsbyrået TT.

I USA ventes seertallene i årets Superbowl å overgå rekorden fra oppgjøret mellom New England Patriots og Seattle Seahawks i 2015. Da var det 126,3 millioner amerikanere som så kampen på ulike plattformer, ifølge tall fra Sports Media Watch.

NFL-stjernen Kelce delte nylig noen tanker om fenomenet Taylor Swift, rampelyset hun står i og effekten hennes på NFL-seerne.

– Hun skriver historiebøkene selv nå. Og hun har definitivt brakt mange nye seere til sporten vår, sa han på et av pressetreffene inn mot Superbowl.

Enorm stjernestatus

Swifts popularitet har økt til et nivå som får det amerikanske nyhetsbyrået AP til å stille spørsmål om noen – noensinne – har hatt større stjernestatus. Svaret er trolig at man må et godt stykke tilbake i tid, til da mediekanalene var færre og tregere, for å finne personer som var kjent på tvers av kontinenter og generasjoner, og som deltok i hendelser som folk følger sammen mens de skjer.

– Hun er Walter Cronkite, sier historieprofessor John Baick og viser til den amerikanske radio- og TV-legenden som blant annet var anker under månelandingen i 1969.

– Hun (Swift) er det mest pålitelige navnet og den mest pålitelige stemmen i USA. Jeg kan ikke komme på noen i politikken, i kulturen, i samfunnet som er kjent gjennom flere generasjoner. Kanskje Oprah (Winfrey), men hun hadde nok mindre appell på visse måter, fortsetter Baick, som jobber ved universitetet Western New England.

Og så det sportslige: Kansas City Chiefs møter San Fransico 49ers i Superbowl natt til mandag norsk tid. 49ers er knepen favoritt, men quarterback Patrick Mahomes og Chiefs er i finalen for fjerde gang på fem år og jakter sin tredje tittel siden 2020.

---

FAKTA

De ti siste Superbowl-kampene i amerikansk fotball har endt slik:

* 2023: Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles 38-35

* 2022: Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals 23-20

* 2021: Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs 31-9

* 2020: Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers 31-20

* 2019: New England Patriots – Los Angeles Rams 13-3

* 2018: Phildelphia Eagles – New England Patriots 41-33

* 2017: New England Patriots – Atlanta Falcons 34-28

* 2016: Denver Broncos – Carolina Panthers 24-10

* 2015: New England Patriots – Seattle Seahawks 28-24

* 2014: Seattle Seahawks – Denver Broncos 43-8

* Klubber med flest titler:

* 6: Pittsburgh Steelers og New England Patriots

* 5: San Francisco 49ers, Dallas Cowboys

* 4: Green Bay Packers, New York Giants

* Kansas City Chiefs møter San Francisco i Paradise, Nevada søndag i Super Bowl LVIII.

---