Mistenkt islamist og narkotikaforbrytere ville delta i OL-fakkelstafetten i Paris

Det er den franske innenriksministeren Gérald Darmanin som opplyser om personene som likevel ikke har fått grønt lys til å delta i den kommende fakkelstafetten, melder nyhetsbyrået AFP.

I gruppen som nektes deltakelse, skal det også finnes enkelte som er straffet for brudd på narkotikalovgivningen.

Rundt 12.000 mennesker er bakgrunnssjekket etter opprinnelig å ha blitt valgt ut til å være del av stafetten som innledes 8. mai og avsluttes under åpningsseremonien i Paris 26. juli.

– Prosessen med å bakgrunnssjekke har funnet sted og har ført til 13 inkompatibilitetsmeldinger, noe som innebærer en svært lav prosentandel på 0,10 prosent, sier innenriksminister Darmanin.

400 byer

Han opplyser videre at ti personer fikk nei til å delta i stafetten som følge av «betydelige kriminelle lovbrudd, for det meste for narkotikaforbrytelser», mens tre andre ble avvist av etterretningstjenesten for «radikal islamisme, utenlandsk innblanding eller koblinger til den russisk-ukrainske konflikten».

Darmanin sier beslutningene «understreker hvor effektiv prosessen med å bakgrunnssjekke har vært», samt at de også kan ha avslørt «planene til enkelte om å forstyrre fakkelstafetten fra innsiden».

OL-ilden skal transporteres gjennom Frankrike i en «sikkerhetsboble» bestående av 100 polititjenestemenn. Motorsykkelteam, antidronespesialister og antiterrorpoliti inngår blant disse.

Darmanin sammenligner stafetten, som skal passere gjennom 400 byer, med sykkelrittet Tour de France, men sier samtidig at den vil være «mer original og utfordrende».

Statsråden opplyser at sikkerhetsstyrker vil være i permanent beredskap som følge av potensielle terrortrusler, men at de fortsatt først og fremst er bekymret over risikoen for at miljøaktivister ønsker å bruke arrangementet for å skaffe seg publisitet.

Til Eiffeltårnet

Dermanon sier han har merket seg en video som sirkulerer på nettet under tittelen «hvordan slukke den olympiske ilden». Statsråden sier at aktivistgrupper er «en veldig betydelig trussel, og vi må ta dem på alvor.»

OL-ilden skal tennes i Olympia i Hellas. Deretter fraktes den med båt til den sørfranske havnebyen Marseille 8. mai i et fransk skip fra 1800-tallet kalt Belum.

Hvor ildens endestasjon blir, er inntil videre ikke kjent. Enkelte oppslag i franske medier vil ha det til at den skal plasseres på toppen av Eiffeltårnet, men OL-arrangørene holder foreløpig sine planer hemmelig.

OL-fakkelstafetter har også tidligere vært et mål for demonstranter.

OL i Paris arrangeres i perioden 26. juli til 11. august. Sommerlekene skal åpnes på historisk og spektakulært vis ved at deltakerne fraktes på båter nedover elven Seinen.

