Herrem-show da Norge blåste Angola av banen i ny utklassingsseier

Norge har scoret over 150 mål på sine fire første kamper i mesterskapet.

Herrem leverte sitt kanskje raskeste «hat trick» på håndballbanen mot Angola. Hun sprintet inn tre mål i løpet av bare 1.09 minutts spill i førsteomgangen.

Hadde det vært fartsgrenser i håndballen, ville Herrem risikert bøter. Hennes løpsfest på venstrekanten ble et mareritt også for Angola.

Norges eldste utespiller i VM nærmer seg 900 landslagsmål på snaut 300 kamper.

– Primitivt, kalte Viaplay-ekspertkommentator Gunnar Pettersen Angolas angrepsspill.

Toppduoen tilbake

Det bidro til at Norge ledet 20-9 ved pause, og hjemmepublikummet har fortsatt til gode å kjenne på spenning under de norske kampene i VM.

For første gang siden EM-gullet for vel et år siden, var keeperessene Katrine Lunde og Silje Solberg-Østhassel sammen i kamptroppen.

Sistnevnte leverte sju redninger på de elleve første Angola-skuddene. Formkurven hennes peker skarp oppover snaut fire måneder etter fødsel.

Slovenia neste

Heller ikke mot Slovenia (fredag) forventer TV-ekspertene trøbbel for Norge.

– Den kampen vinner Norge med 100 prosent sikkerhet, sier TV2s Bent Svele til NTB.

– 80 prosent mulighet for norsk seier, sier Pettersen til NTB.

Billettprisene ble barbert for noen dager siden etter tregt salg. Det grepet bidro til at Trondheim Spektrum var nesten fullsatt med 6826 oppmøtte tilskuere.

Norge avslutter hovedrunden mot regjerende OL-vinner Frankrike søndag. Det blir en ren gruppefinale. De to beste lagene i puljen sikrer spill i kvartfinale tirsdag.

Kampfakta

VM-sluttspillet håndball kvinner søndag, hovedrunde pulje 2 i Trondheim, 1. runde:

Norge – Angola 37-19 (20-9)

6826 tilskuere

Norge: Katrine Lunde, Silje Solberg-Østhassel – Maren Aardahl 1, Stine Skogrand 2, Stine Bredal Oftedal 4, Vilde Mortensen Ingstad 4, Kristine Breistøl 3, Nora Mørk 3, Ingvild Bakkerud, Kristina Sirum Novak, Camilla Herrem 7, Sanna Solberg-Isaksen 1, Henny Ella Reistad 5, Emilie Margrethe Hovden 2, Maja Furu Sæteren 3, Thale Rushfeldt Deila 2.

Toppscorer Angola: Azenaide Carlos, Marilia Jacinta José Quizelete, Chelcia Cristina Gabriel 3.

Dommere: Vladimir Jovandic/Marko Sekulic

Utvisninger: Norge 1 x 2 min, Angola 3 2 min.

