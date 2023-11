Røff start på Hovlands tittelforsvar på Bahamas

Det holder til en 16.-plass før de tre siste rundene på Bahamas. Hovland spilte seg til fire birdier (tre av dem på rad), men gikk også på noen stygge smeller.

Særlig det som skjedde på hull 17, vil plage ham. Der havnet han i greenbunkeren og slet med å få ballen opp igjen. Senere sendte han putten forbi hullkanten og noterte en sviende dobbeltbogey.

Fra før hadde han fått bogey tre ganger. Nordmannens beste periode kom da han hadde tre vellykkede birdieputter på hull fem, seks og sju.

Hovland vant World Challenge i både 2021 og 2022. Tiger Woods står bak turneringen som er en del av PGA-kalenderen, men den teller ikke som en offisiell konkurranse.

Woods deltar selv på banen i New Providence. Det er første gang siden US Masters i april at golfikonet spiller blant eliten. En ankeloperasjon satte 47-åringen ut av spill.

Amerikaneren startet første runde med å gå tre slag over par. Kun 20 spillere er invitert til å delta på Bahamas.

