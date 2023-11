Woods gjør PGA-comeback i sin egen turnering

Turneringen er blitt vunnet av det norske golfesset Viktor Hovland de siste to årene. Via meldingstjenesten X opplyses det at Woods skal spille årets turnering sammen med blant andre Justin Rose og Lucas Glover.

Woods pådro seg alvorlige skader i en bilulykke i 2021, og han har siden slitt med smerter og plager i et bein. Han gjorde comeback i US Masters i 2022 og spilte noen få turneringer etter det, men måtte så trekke seg underveis i årets Masters-turnering.

Etter det gikk amerikaneren gjennom en ny ankeloperasjon, og han har ikke vært spilleklar før nå.

Woods var riktig nok å se på golfbanen som caddie for sønnen Charlie tidligere i november. Hero World Challenge spilles fra 30. november til 3. desember.

