Nøkkelpunkter for Norge før håndball-VM: Bare senkamper, storseirer på gang og kan bli 24. finalen

Motstand 1

Norge møter Grønland, Østerrike og Sør-Korea i gruppespillet i Stavanger onsdag til søndag. Ekspertene mener det er kamper de norske jentene «vinner med fra 10-12 til 25 mål».

Motstand 2

De tre beste fra hver gruppe sikrer plass i hovedrunden. Norges pulje spilles i Trondheim. Her ligger det an til at Norge møter OL-tittelforsvarer Frankrike (høyst trolig siste kamp 10. desember), Slovenia og Angola. Sannsynligvis blir det bare spennende mot Frankrike for Norges del.

Motstand 3

At Norge sikrer plass i kvartfinalen, er alle håndballkjennere enige om. Trekningen gjorde at det norske laget også i denne kampen (i Trondheim 12. desember) etter all sannsynlighet møter en overkommelig motstander.

Sluttspill

De fleste tipsene peker på at Norge, Frankrike, Danmark og Nederland kvalifiserer seg for semifinalene i Herning 15. desember. Norge er klar oddsfavoritt foran Danmark.

Gullkamp

Finale og bronsekamp avvikles 17. desember foran snaut 13.000 tilskuere i Herning. Norge har hittil spilt 23 mesterskapsfinaler, vunnet 15 og tapt åtte.

TV

Norges kamper og andre utvalgte oppgjør sendes på TV3. Daniel Høglund og Gunnar Pettersen kommenterer. Alle VM-kamper strømmes hos Viaplay.

Avkast

Alle kampene til Norge fram til en eventuell semifinale, vil ha avkast 20.30.

OL

Norge er allerede kvalifisert for neste års sommerleker i Frankrike. Det skal deles ut én OL-billett i VM, og det kan bli lag helt nede på fjerdeplassen som sikrer den.

Statistikk

Norge har vunnet fire VM tidligere og starter mesterskapet som tittelforsvarer etter gull i Spania i 2021. Russland er hittil siste nasjon med seirer i to verdensmesterskapet på rad (2007 og 2009). Russerne vant også i 2005.

Rekordnavn

Katrine Lunde (43) er høyaktuell for å komme inn i den norske troppen underveis i VM. Hun er Norges mestvinnende håndballspiller med to OL-gull (2008 og 2012), to VM-titler (2011 og 2021) og seks EM-triumfer (2006, 2006, 2008, 2010, 2020 og 2022). Hun har ytterligere seks medaljer fra OL, VM og EM.

