Lørdagens direkte TV-sport

05.00: Golf, International Series Singapore, 3. runde i Asian Tour. (Viasat Golf)

06.30: Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai. Casper Ruud er fortsatt med i denne turneringen. (Eurosport N)

08.30: Sykkel, verdenstouren, Tour of Hainan. (Eurosport 1)

10.00: Sykkel, verdenstouren, Il Lomabardia. (Eurosport N)

12.05: Skihopp, Sommer Grand Prix for kvinner i Klingenthal. (Viasport pluss)

12.30: Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai fortsetter. (Eurosport 1)

13.00: Golf, europatouren, Alfred Dunhill Links Championship. (Viasat Golf)

13.30: Fotball, engelsk Championship, Sunderland - Middlesbrough fra Stadium of Light. (Viasport 2)

13.30: Fotball, Premier League (8. runde): Luton Town - Tottenham fra Kenilworth Road Stadium. (3+, Vsport Premier League)

14.00: Fotball, spansk La Liga, Cadiz - Girona fra Estadio Nuevo Mirandilla. (TV 2 Sport Premium)

14.30: Snooker, English Open, semifinale. (Eurosport 1)

15.00: Motorsport, Formel 1, F1Qatar GP, Sprint Shooutout. (Viasport 1)

15.00: Sykkel, verdenstouren, Il Lombardia. (MAX)

15.00: Fotball, Toppserien kvinner (22. runde): Stabæk - LSK Kvinner fra Nadderud stadion. (TV 2 Sport 1)

15.30: Fotball, Bundesliga menn, Borussia Dortumund - Union Berlin fra Signal Idun Park. (Viasport pluss)

16.00: Fotball, engelsk Premier League (8. runde): Manchester United - Brentford fra Old Trafford. (Vsport Premier League), Burnley - Chelsea fra Turf Moor (Vsport Premier League 1), Everton - Bournemouth fra Goodison Park. (Vsport Premier League 2), Fulham - Sheffield United fra Craven Cottage. (Vsport Premier League 3),

16.00: Fotball, engelsk Championship (11. runde): Leeds United - Bristol City fra Elland Road. (Viasport 2)

16.05: Skihopp, Sommer Grand Prix for menn, i Klingenthal. (Viasport 1)

16.15: Fotball, spansk La Liga, Real Madrid - Osasuna fra Santiago Bernabeu. (TV 2 Sport Premium)

16.45: Håndball, Rema 1000-ligaen for menn: Elverum - Kolstad fra Haakons hall på Lillehammer. Her jakter man publikumsrekord for en seriekamp i Norge. (TV 2)

17.00: Sandvolleyball, VM i Mexico, gruppesill dag to. (Viasport 3)

17.00: Sykkel, terrengsykkel, utfor kvinner og menn, semifinale. (Eurosport N)

18.30: Ishockey, Eliteserien (EH)L: Storhamar - Vålerenga fra CC Amfi. Serielederen tar i mot utfordreren. Her blir det trøkk! (TV 2 Sport 2)

18.30: Fotball, Premier League (8. runde): Crystal Palace - Nottingham Forest fra Selhurst Park. (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga, Werder Bremen - Hoffenheim fra Weserstadion. (Viasport 2)

18.30: Fotball, spansk La Liga, Mallorca - Valencia fra Iberostar Estadi. (TV 2 Sport Premium)

18.45: Sykkel, terrengsykkel, utfor kvinner og menn, finale. (Eurosport N)

19.30: Motorsport, Formel 1, F1 Qatar GP, sprint. (Viasport 1)

20.00: Snooker, English Open, finale. (Eurosport 1)

21.00: Rugby, Rugby-VM, Irland - Skottland. (Viasport 2)

21.00: Nascar, Xfinity Series, Drive for the Cure 250. (Viasport 3)

21.00: Dart, World Grand Prix of Darts, dag 6. (Viasport +)

21.00: Fotball, spansk La Liga, Sevilla - Rayo Vallecano fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV 2 Sport1)

22.00: Golf, LPGA-touren, The Ascendant LPGA. (Viasat Golf)

22.00: Golf, PGA-touren, Sanderson Farms Championship. (Eurosport N)

22.30: Sandvolleyball, VM i sandvolleyball fra Mexico, dag to i gruppespillet. (Viasport 1)

02.15: Motorsport, V8 Supercars, løp 24. (Viasport 3)

03.00: Sandvolleyball, VM i sandvolleyball fra Mexico, dag to i gruppespillet. (Viasport+)

