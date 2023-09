Boassons lagkamerat spurtet til sjokkseier i Vueltaen – kommentatorer reagerte på vemmelige TV-bilder

Den 201 kilometer lange etappen fra Utiel til Oliva endte ikke overraskende i en massespurt. Der var svært overraskende franske Soupe sterkest.

Den 35 år gamle veteranen er lagkamerat med Edvald Boasson Hagen i TotalEnergies.

– Det er et sjokk. Hans desiderte største seier, sa TV 2-kommentator Magnus Drivenes etter målgang.

Med fem kilometer til mål gikk det en ny voldsom velt i feltet. Klart verst så det ut til å gå for den uhyre sterke Ineos-rytteren Thymen Arensman. Han ble liggende igjen på asfalten og fikk legebehandling i mange minutter.

En nakkekrage ble blant annet påført sykkelstjernen.

Reagerte på TV-bilder

Etter målgangen kom det nye TV-bilder av Arensman som ble trillet inn i en sykebil.

– Arensman blir ført bort på båre. En stygg velt. Triste bilder. Huffameg. Aiaiai, sa kommentator Drivenes.

– Dette trenger de ikke vise etter min mening. Det er ikke gøy å være familiemedlemmer og sitte og se på dette, sa ekspert Mads Kaggestad.

Arensman lå som nummer 24 i sammendraget og var en meget viktig hjelperytter for Ineos-kaptein Geraint Thomas.

Fredagens etappe medførte ingen endringer i sammendraget i Vueltaen. Dermed fortsetter franskmannen Lenny Martinez i rødt lørdag, etter å ha overtatt ledertrøya fra regjerende mester Remco Evenepoel torsdag.

Kuss i bakken

Martinez har åtte sekunder til gode på torsdagens etappevinner Sepp Kuss. Kuss måtte i asfalten i avslutningen på fredagens etappe da en rekke ryttere veltet i høy hastighet. Amerikaneren var imidlertid raskt tilbake på sykkelen og unngikk tidstap.

Spanjolen Marc Solér er tredjemann i sammendraget etter fredagens etappe, mens nederlenderen Wout Poels følger deretter.

Av de fremste sammenlagtfavorittene i årets ritt ligger Evenepoel best an. Han er nummer ni, to minutter og 47 sekunder bak Kuss.

Ingen norske deltar. Rittet avsluttes i Madrid 17. september.