Xavi og Raphinha utvist i Barcelonas serieåpning

Det var tredje kamp på rad det endte målløst mellom de to lagene på Coliseum Alfonso Pérez.

– Vi hadde sjanser, men vi klarte ikke å utnytte dem, sa en frustrert Xavi til DAZN, ifølge Reuters.

Det var imidlertid ikke målsjansene som stjal mest fokus under søndagens kveldskamp. For etter bare 42 minutter ble Raphinha vist det røde kortet for en albue på Gastón Álvarez, før også Jaime Mata ble sendt i dusjen etter sitt andre gule kort på en snau time.

Og bare drøye ti minutter senere fikk også Xavi marsjordre etter at han hisset seg opp mot dommerne etter Dakonam Djené felte Abde Ezzalzouli.

– Det var dommeren som fikk det til å eskalere så mye. Men det er det det er, sa Xavi, som likevel var fornøyd med det han hadde sett ute på gressmatten.

– I fjor startet vi på samme måte, og se hvor vi endte opp. Jeg er fornøyd fordi vi spilte bra med ti mann, sa han og henviste til fjorårets La Liga-tittel.

Barcelona spiller sin første hjemmekamp for sesongen mot Cádiz søndag 20. august.

Spansk La Liga menn søndag, 1. runde:

Celta – Osasuna 0-2, Villarreal – Betis 1-2, Getafe – Barcelona 0-0.

Spilt lørdag: Real Sociedad – Girona 1-1, Las Palmas – Mallorca 1-1, Athletic Bilbao – Real Madrid 0-2.

Spilles mandag: Cádiz – Alavés, Atlético Madrid – Granada.