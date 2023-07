Nederlandsk bruddseier i Tour de France – Uno-X-rytter overtok klatretrøyen

Den nederlandske Uno-X-rytteren Anouska Koster ble nummer tre og fikk også med seg tolv klatrepoeng på onsdagens etappe. Dermed tok hun over klatretrøyen fra Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck).

– Det var en god dag. Jeg ønsker å gå for seieren, men dette var det meste jeg klarte å få ut av det i dag. Klatretrøyen var egentlig ikke målet, men det er veldig fint, sa Koster til TV 2.

Onsdagens kraftprøvelse gikk over en 177 kilometer lang etappe fra Cahors til Rodez, hvor rytterne syklet over fem kategoriserte stigninger. Etappen var også den lengste i årets ritt.

Etappen ble preget av et hovedfelt som jobbet beinhardt for å ta igjen et brudd på 14 ryttere, hvor blant annet Koster var med.

Bruddet hadde på det meste over ti minutters ledelse ned til favorittene, og det ble etter hvert klart at det var de ni som satt igjen i utbrytergruppen som skulle kjempe om seieren.

Med 20 kilometer til mål rykket Kastelijn fra resten av bruddet, og fikk på de meste en luke på godt over halvannet minutt. Det skulle også vise seg å holde til hennes første Tour de France-seier.

Torsdag skal sykkeleliten ta seg gjennom en 126,1 kilometer lang etappe fra Onet-le-Château til Albi.

Tour de France for kvinner går over åtte etapper og avsluttes i Pau 30. juli.

