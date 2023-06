Solbakken og Sørloth blir kanter bak Haaland på Ullevaal

Det norske laget er slik som ble antydet av VG for flere dager siden og meldt av TV 2 tidligere lørdag.

Haaland mistet de to siste samlingene med skade og har ikke spilt for Norge siden tapet for Serbia i nasjonsligaens gruppefinale 27. september i fjor. Siden har han blitt trippelmester med Manchester City og satt en rekke scoringsrekorder. Lørdag skal han bidra til å sette EM-toget tilbake på skinner etter de skuffende resultatene i mars.

Ola Solbakken på venstre kant i stedet for Mohamed Elyounoussi er det mest oppsiktsvekkende i laguttaket. Ståle Solbakken har bare én gang tidligere satt Moi på benken. Det var i hjemmekampen mot Sverige for ett år og fem dager siden, da Haaland med to mål og en assist ga Norge 3-2-seier.

Fornyet tillit

I Marcus Holmgren Pedersens skadefravær spiller Julian Ryerson høyreback. Stefan Strandberg og Leo Østigård er fortsatt landslagssjefens foretrukne stopperpar selv om Andreas Hanche-Olsen har banket hardt på døra.

Den sentrale midtbaneduoen fra marskampene får ikke overraskende fornyet tillit. Patrick Berg er anker, Martin Ødegaard og Fredrik Aursnes indreløpere. Sander Berge må nøye seg med benkplass.

Alexander Sørloth er tilbake på høyre kant etter å ha vikariert for Haaland som midtspiss i de siste kampene. Han blir tredje navn på den plassen i årets kamper, etter Sander Berge mot Spania og Ola Solbakken mot Georgia.

Jubileum

Både lagkaptein Martin Ødegaard og landslagssjef Ståle Solbakken jubilerer lørdag, førstnevnte med sin 50. landskamp og Solbakken med sin 25. kamp som landslagssjef.

Ødegaard debuterte som 15-åring mens Per-Mathias Høgmo var landslagssjef. Han spilte ni landskamper under Høgmo, 16 under Lars Lagerbäck, og han er helt alene om å ha startet samtlige kamper siden Solbakken tok over. Moi er nærmest Ødegaard på den lista. Han har startet 22 av 24 kamper under Solbakken, men sitter altså på benken lørdag.

Haaland har under Solbakken to ganger startet åtte landskamper på rad, begge ganger fulgt av skadeperioder som kostet ham fire strake. Holder den rytmen seg, bør det bli mye moro med Haaland resten av året. Superspissen står med 21 landslagsmål på 23 kamper totalt, 15 av dem scoret på de 16 kampene under Solbakken.

Norge (4-5-1):

Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Birger Meling – Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Ola Solbakken – Erling Braut Haaland.

Kampstart er kokka 18.00.