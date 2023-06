Kjøll lover å stå løpet ut: – Har satt sjøbein

Svært lite tyder på at Kjøll får en ny periode på toppen av norsk idrett. De siste månedene har mange kretser og særforbund stilt seg bak Zaineb Al-Samarai (36).

Hun har også fått støtte fra flere av sine egne kolleger i idrettsstyret. En kjempeoverraskelse må til for at ikke nok en idrettspresident byttes ut etter fire år.

Ingen i Kjølls posisjon har greid å bli gjenvalgt på 2000-tallet.

– Jeg har ikke noe mål om å overtale folk. Dette må være et solid valg hver og en tar, men jeg vet veldig godt hva jeg står for, sier hun til NTB i en pause fra tingforhandlingene i Bergen.

Ikke panisk

For fire år siden vant Kjøll valget som en outsider. Hun kastet seg sent inn i racet, men slo likevel Sven Mollekleiv knepent. Den gang sanket hun stemmer langt ut på natta.

– Da jobbet jeg aktivt med å bli kjent og hilse på folk. Nå kjenner jeg de aller fleste her. Jeg har stø kurs på den jeg er, og jeg er ikke panisk på noe som helst vis. Nå kjenner folk meg og vet hva jeg står for. Det er bra for norsk idrett at man har noe å velge mellom, sier Kjøll.

Hun virker opptatt av å gi Al-Samarai kamp helt inn. Den tidligere næringslivstoppen svarer slik på spørsmål om hun komme til å stå løpet ut:

– Absolutt, jeg har satt sjøbein. Jeg får veldig mange positive tilbakemeldinger. Idrettsdemokratiet må velge.

– Det er hemmelig valg. Kan det øke sjansene dine?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Her får folk velge og stemme som de ønsker.

Utfordringer

Kjøll har hatt en tøff tid som øverste leder i Norges idrettsforbund. Pandemi, krig i Europa og strømkrise har preget de siste årene, og på toppen kom en mye omtalt og kostbar varslingssak.

– Tross utfordringene vi står i, er vi godt i siget og har god kurs på alt vi driver med, hevder Kjøll.

Hun mener idrettsbevegelsen har mye å være stolte av og ramser opp barne- og ungdomsidretten, toppidretten, mangfold og inkludering som eksempler.

– Det vi har levert sammen som et idrettsstyre og i samarbeid med resten av idrettsorganisasjonen, har vært solid. Det tenker jeg bør være mitt ettermæle. Så må idretten velge om de ønsker en ny kaptein, eller en kontinuitet og en tyngde på ledelse som jeg mener at mitt kandidatur representerer.

I april pekte flertallet i valgkomiteen på Al-Samarai som foretrukket presidentkandidat. Tre av ti medlemmer ønsket med Kjøll videre.

NIF-valget skjer søndag. Det er 168 delegater på tinget, og av disse har kretsene og særforbundene 75 hver. De 18 siste tilhører idrettsstyret (15) og utøverrepresentantene (3).