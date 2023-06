Ja til OL. Men noen ville ha boikott

BERGEN (Dagsavisen): Vanligvis er det et formelt og opplagt vedtak på ethvert Idrettsting. Men tinget skal formelt vedta om Norge skal delta i kommende olympiske og paralympiske leker. Norge skal delta i neste års sommer-OL, men for første gang var det ganske mange som stemte imot.

Kjernen er selvsagt krigen i Ukraina og IOCs åpning for at utøvere fra Russland og Belarus kan delta. En krig som infiltrerer den symboltunge idretten.

Basketballforbundet ville ha utsettelse av vedtaket til IOCs endelige holdning var avklart. Underforstått: Hvis Russland og Belarus får delta, må debatten tas i dybden. Kampsportforbundet ville ha boikott nå. Nei fra Norge inntil IOC snur.

Sebastian Henriksen argumenterte på vegne av idrettsstyret hvorfor Norge burde delta. Ikke minst for å støtte de ukrainske utøverne som vil være med. Og det er Frankrike som er vertskap.

Den korte debatten var uansett historisk. Vi må tilbake til 1979 da Idrettstinget i Bodø vedtok å boikotte OL i Moskva året etter. Og det var faktisk 25 delegater som stemte imot at Norge skulle vedta deltakelse i 2024 nå. I salen satt også IOCs to norske medlemmer, Kristin Kloster Aasen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. De ytret seg ikke.

Men vedtaket er fattet og toppidrettssjef Tore Øvrebø kunne orientere om forberedelsene til Paris 2024. Norge vil delta med en tropp på rundt 100 utøvere i OL og 15 utøvere i Paralympics. – Mennesket er viktigere enn medaljer, men medaljer er viktige for mennesker, var hans punchline.

Men planene for et OL i Norge er lagt på is. Det er ikke tid for det nå. Og det var et samlet ting enig i.

Idrettstinget åpnet i harmoni. Berit Kjøll holdt sin åpningstale uten å nevne valgkampen med et ord. Under pandemien mistet NIF 180.000 medlemmer. Nå er en tredeI av dem hentet tilbake. I salen satt utfordrer Zaineb Al-Samarai som en del av det sittende idrettsstyret. På forrige ting hadde ikke Kjøll noen formell rolle før hun overraskende ble valgt.

Den dramatikken får vi ikke nå. Al-Samarai er stor favoritt, selv om Friidrettsforbundet og Skøyteforbundet denne uka har vedtatt at de ønsker Kjøll videre. Ski og fotball ønsker seg Al-Samarai. Valget avgjøres søndag formiddag.

