Hovland spiller med verdenseneren i Ohio

Argentinske Grillo vant nylig PGA-turneringen i Fort Worth. Der gikk han sammen med Hovland på siste runde. Nordmannen hadde en tøff søndag og spilte seg ut av tetkampen, mens Grillo storspilte og slo Adam Schenk etter omspill. Det var hans andre seier på PGA-touren.

Scheffler har hatt en strålende sesong hittil på PGA-touren og har gjenerobret 1.-plassen på verdensrankingen.

Tirsdag la PGA-touren ut gruppene for de to første rundene av Memorial Tournament i Ohio, som er en av turneringene som har fått høyere status denne sesongen. Førstepremien er på 40 millioner kroner.

Hovland ligger på 7.-plass på verdensrankingen. For snaut to uker siden ble han nummer to i PGA-mesterskapet.

Det er Hovlands beste plassering i en majorturnering noensinne og sikret ham over 16 millioner kroner i premiepenger.

