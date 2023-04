Valgkomiteen innstiller Marco Elsafadi til gjenvalg som NIF-styremedlem

Det ble klart da valgkomiteen la fram sin innstilling onsdag.

Valgkomiteens leder Terje Roel trakk blant annet fram Elsafadis engasjement for vanskeligstilt ungdom da han begrunnet valget av den tidligere basketspilleren.

– Marco vet mye om hvilken rolle idrett kan spille for inkludering og involvering. Han har fartstid fra flere myndighetsoppnevnte utvalg, sa Roel blant annet.

Han opplyste at en enstemmig valgkomité har gått for Elsafadis kandidatur.

Varslingssaken

46 år gamle Elsafadi har den siste tiden vært part i den mye omtalte varslingssaken i Norges idrettsforbund.

Elsafadi ble varslet mot i den betente saken som idrettsforbundet har brukt drøyt 1,4 millioner kroner pluss moms på å legge død. Underveis har den tidligere basketballprofilen rettet flengende kritikk mot sittende idrettspresident Berit Kjøll.

Onsdag offentliggjorde styret i NIF to uttalelser tilknyttet varslingssaken. I den første får alle parter, inkludert norsk idrett, en beklagelse for belastningen og skadene saken har ført til.

Fikk kritikk

I den andre uttalelsen omtales den offentlige kritikken som har kommet mot idrettspresidenten den siste tiden som uakseptabel.

Det kan ikke tolkes på noen annen måte enn at uttalelse nummer to er rettet mot styremedlem Elsafadi.

«Idrettsstyret mener at uttalelser i mediene med negative personkarakteristikker av idrettspresidenten og andre er sterkt beklagelig. Dette er lite egnet til å skape et konstruktivt klima for samarbeid og håndtering av utfordrende saker», skrev styret som Elsafadi selv er en del av.

