Chelsea-eier konfrontert av illsinte fans

Amerikaneren fikk gjennomgå underveis i 1-2-tapet for Brighton. Chelsea ble totalt utspilt på eget gress, og for enkelte på stadion kokte frustrasjonen over til sinne.

Daily Mail har lagt ut bilder som viser hvordan Boehly mottok tyn fra tribunen over VIP-boksen han satt i. På et tidspunkt så han ut til å reagere på kritikken ved å slå ut armene. På et annet bilde kan man se en sittende Boehly se opp og møte blikket til en rasende Chelsea-supporter.

49-åringen er frontmann for det amerikanske konsortiet som i fjor vår kjøpte Chelsea etter nærmere to tiår med Roman Abramovitsj som eier. Det siste året har ingen i Fotball-Europa brukt mer penger på spillerkjøp enn London-klubben.

Likevel er Chelsea på vei mot sin dårligste Premier League-sesong på nesten 30 år. Siden oktober har laget kun vunnet fire av 22 ligakamper. Det gjør at de ligger helt nede på 11.-plass med kun 39 poeng når sju runder gjenstår.

Blåtrøyene er under 0-2 for Real Madrid før returkampen på Stamford Bridge i mesterligakvartfinalen. Få, om noen, tror på et comeback der.

Chelsea hentet nylig tilbake klubblegenden Frank Lampard som vikarmanager fram til sommeren. Grepet har ikke slått til, og tre tap er fasiten etter ansettelsen. Tidligere i sesongen har Thomas Tuchel (september) og Graham Potter (april) fått sparken.