Trenerveteranen Hodgson tilbake i Palace: – Et privilegium

Det opplyser Crystal Palace på Twitter.

– Det er et privilegium å bli bedt om å returnere til klubben som alltid har betydd så mye for meg og at jeg får den viktige oppgaven, sier Hodgson i klubbens pressemelding.

Før helgen ble det kjent at Patrick Vieira fikk sparken i London-klubben etter en lang rekke med dårlige resultater.

Palace opplyser at Paddy McCarthy blir Hodgsons assistent, og Ray Lewington returnerer som førstelagstrener. Dean Kieley blir værende i sin stilling som keepertrener.

– Vi er åpenbart inne i en utfordrende periode, men vi tror at Roys og Rays erfaring, kunnskap om klubben og spillerne, sammen med Paddy, kan bidra til å oppfylle det umiddelbare kravet om å holde oss i ligaen, sier klubbens styreleder Steve Parish.

Palace har fortsatt ikke vunnet en kamp i 2023.

Hodgson har en utrolig lang karriere bak seg som startet i svenske Halmstad i 1976. Han har tidligere ledet Crystal Palace fra 2017 til 2021. I fjor hadde han ansvaret for Watford.

I 2004 til 2006 var han sjef i Viking.

Hans første oppgave blir hjemme mot Leicester 1. april.