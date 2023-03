Braut Haaland skadet, ikke med mot Spania

Dette melder Norges Fotballforbund i en pressemelding tirsdag morgen:

Erling Braut Haaland hadde litt smerter i lysken etter kampen mot Burnley.

- Vi håpet at dette bare var en kjenning som skulle gå over til lørdag, men etter å ha gjort tester og undersøkelser i går ble det klart at han ikke rekker kampene mot Spania og Georgia. Det er bedre at han da får medisinsk oppfølging i klubb, sier landslagslege Ola Sand, sier landslagslege Ola Sand.

Haaland reiser dermed hjem fra landslagssamlingen.

- Erling tok det tungt da han skjønte at han ikke kunne være med å fighte for laget. Heldigvis er det fortsatt plenty med selvtillit, talent og samhold i denne gruppa til å vinne poeng i de neste kampene. Vi kommer ikke til å henge med huet en millimeter, men fortsetter jobben for å være maksimalt forberedt til lørdag og tirsdag, sier landslagssjef Ståle Solbakken.