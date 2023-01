Norsk tap i siste kamp i håndball-VM

Det var en svært tett og jevn første omgang, men en god avslutning av tyskerne sørget for 16-13-ledelse til pause.

Etter hvilen fortsatte tyskerne storspillet sitt og gikk fort opp i en seksmålsledelse på 20-14.

Utover i omgangen kneppet nordmennene litt igjen på tyskernes ledelse, men tapte likevel til slutt 24-28.

Norge ender dermed på 6.-plass i verdensmesterskapet i håndball i 2023.

Sander Sagosen, som har vært en av Norges beste spillere i mesterskapet, scoret kun to mål på åtte skuddforsøk mot Tyskland.

De norske håndballgutta hadde den ene foten inne i semifinalen, men rotet det bort i et ellevilt drama mot Spania. Kvartfinalen utspilte seg over doble ekstraomganger og endte med «tapersluttspill» for nordmennene.

I den første kampen i der vant Norge 33-25 over Ungarn. Sagosen ble kampens toppscorer med sju mål.