Sverige kan skape kaos i eget håndballmesterskap

NTB har underveis i VM bedt arrangøren om et spikret spilleopplegg for cuprundene, men uten at det har kommet noe fullgodt svar.

Sverige er sikret semifinale i Stockholm om laget kvalifiserer seg for den. Dette har vært klart lenge i og med at svenskene er hovedarrangør.

Blir svenskene utslått i kvartfinalen, oppstår det trolig en situasjon Det internasjonale håndballforbundet (IHF) ikke helt har kontroll på. Da kan det bli kaotisk i dagene som kommer.

Avisen Aftonbladet omtaler også saken mandag.

Flere lag, deriblant Danmark, ønsker å fortsette med kamper i Stockholm også etter deres kvartfinale, blant annet for å slippe en mulig reise tur-retur Gdansk der én av semifinalene vil bli spilt.

Norge spiller kvartfinale onsdag og kan absolutt bli dratt inn i den merkelige situasjonen rundt avviklingen av fredagens semifinaler.

– IHF har laget en røre av dette, sier en sentral person i den svenske organisasjonskomiteen til Aftonbladet.

Han uttaler seg anonymt.