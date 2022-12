Rekord-Haaland senket Leeds med to nye mål i fødebyen: – Stor dag for meg og familien

De tre poengene gjorde at Manchester City reduserte luken til serieleder Arsenal til fem poeng. For Haaland var imidlertid følelsen av å score med alle de nærmeste rundt seg det viktigste.

– Følelsen er ganske spesiell. Far på tribunen, mor på tribunen, hele familien på tribunen er spesielt. Da jeg var liten hadde jeg på rommet mitt en Leeds-drakt med Eirik Bakke på og en City-drakt med far på. Dette er spesielt og en stor dag for meg og familien. Jeg er stolt og glad for å vinne, sa måltyven til Viaplay.

Faren Alfie spilte for både Leeds og City i sin karriere.

– I mine villeste drømmer å skulle spille på Elland Road for City mot Leeds … du klarer ikke drømme om det en gang. Det er surrealistisk med en far som har spilt for begge klubber, sa Haaland onsdag.

Han er nå oppe i 20 ligamål for City allerede denne sesongen. Det markerer en ny voldsom milepæl.

Feiret ikke

Scoringene sine feiret han helt bevisst ikke.

– Det var planlagt. Jeg følte ikke for å juble. Det handlet om respekt for Leeds, der jeg er født, sa superspissen.

En spillesugen Haaland brukte knapt minuttet på å komme til sin første sjanse mot Leeds-keeper Illan Meslier. Et lobbforsøk fra hjørnet av 16-meteren ble stoppet av sisteskansen.

Kevin De Bruyne fant så Haaland etter en halvtime, og nok en gang var nordmannen farlig nær nettkjenning, men en utrusende Meslier stoppet forsøket nok en gang.

Rett før pause sprakk nullen for Leeds. Den franske keeperen stoppet Mahrez sitt skuddforsøk, men klarte ikke å avverge returen som Rodri prikket i mål

Haaland-show

Jack Grealish bommet på flere store muligheter før pause og valgte uselvisk å spille Haaland på åpent mål seks minutter etter hvilen.

Far og tidligere Leeds-spiller Alfie Haaland fikk se den samme kombinasjonen, Grealish og Haaland, sørge for 3-0. Det var Haalands 20. ligamål i årets PL-sesong.

Pascal Struijk headet inn en redusering med i underkant av tjue minutter igjen.

Haaland kunne scoret hattrick onsdag. Han fikk en kjempesjanse etter 78 minutters spill, men Leeds-keeper Meslier stormet ut og avverget avslutningsforsøket fra nordmannen.

Storkamper venter

Haaland og lagkameratene får ikke mye tid til hvile etter onsdagens seier. Allerede nyttårsaften venter en ny ligakamp. Da er Everton motstander på hjemmebane.

Deretter kommer flere storkamper på rad og rekke. 5. januar er det oppgjør mot Chelsea i London. Deretter venter Manchester-derbyet mot United 14. januar, før Tottenham er motstander 19. januar.

Leeds ligger på 15.-plass på tabellen. Laget til Jesse Marsch har kun to poengs forsprang på lagene under nedrykksstreken.

