Flugstad Østberg gikk inn til emosjonell pallplass: - Dette betyr alt

Østberg ledet gjennom store deler av løpet, men i mål hadde hun 5,5 sekunder opp til Diggins. Den amerikanske jenta gikk seg helt tom og måtte ha hjelp etter målgang.

– Det kjennes fantastisk ut. Skikkelig deilig. Jeg kjente at jeg hadde en god dag og prøvde å gå bra på ski. At det holdt til pallen er en kjempestor seier for meg. Det er mye følelser på en gang, kjenner jeg, sa Østberg til Viaplay.

Nesten tre år siden sist

– Én ting er den umiddelbare gleden med å gå skirenn. Så får man tenkt seg om litt med tanke på alt som har skjedd de siste årene. Dette betyr alt. Det gjør det ekstra spesielt, la hun til.

Sist Østberg var på pallen i et verdenscuprenn individuelt var i Meråker i februar 2020. Den gang handlet det om en touretappe. Hun har ikke vunnet et verdenscuprenn siden januar 2019.

Østberg har flere trøblete sesonger bak seg. Hun har slitt med å få godkjent helseattest av landslagets medisinske støtteapparat. Denne sesongen står hun utenfor landslaget og har vært tilbake i verdenscupen.

Udnes Weng utenfor pallen

Tiendeplassen på 10-kilometeren i fri teknikk på Lillehammer var den plasseringen denne vinteren før søndagens annenplass.

Østberg får denne sesongen trenerhjelp av Pål Gunnar Mikkelsplass, Therese Johaugs tidligere personlige trener.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle kjempe om pallen i dag, så dette var bedre enn forventet, sa Gjøvik-jenta søndag.

Hun kunne ikke avklare om det blir Tour de Ski-start på henne om noen uker. Den avgjørelsen er ennå ikke tatt.

Verdenscupleder Tiril Udnes Weng ble nummer fire i søndagens renn. Hun var i mål slått med et halvsekund av amerikanske Rosie Brennan i kampen om tredjeplassen.

Udnes Weng har hatt en god helg i Sveits. Lørdag var hun i finalen på fristilssprinten. Der ble det også fjerdeplass til slutt. Den norske langrennsprofilen var da slått med et tidel i kampen om pallplassen.

Sterk Kalvå

Udnes Weng har med andre ord ikke hatt marginene på sin side i Sveits de siste dagene. Søndag var hun slått med

Anne Kjersti Kalvå gjorde også et strålende renn i Davos. Hun endte på femteplass og sørget for at det ble en meget sterk norsk dag i Alpene. Kalvå var slått med 36,8 sekunder av Diggins.

Lotta Udnes gikk inn til tiendeplass søndag, mens Helene Marie Fossesholm og Silje Theodorsen endte på henholdsvis 14.- og 15.-plass.

Tiril Udnes Weng ledet verdenscupen sammenlagt med 153 poeng til Jessie Diggins foran søndagens renn. Avstanden krympet noe, men den norske løperen har fortsatt ledelsen.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn søndag, 20 kilometer fri teknikk, i Davos, Sveits:

Kvinner:

1) Jessica Diggins, USA 48.43,2, 2) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.05,5 min. bak, 3) Rosie Brennan, USA 0.11,2, 4) Tiril Udnes Weng, Norge 0.11,7, 5) Anne Kjersti Kalvå, Norge 0.36,8, 6) Delphine Claudel, Frankrike 0.38,5, 7) Krista Pärmäkoski, Finland 0.40,7, 8) Nadine Fähndrich, Sveits 0.55,7, 9) Kerttu Niskanen, Finland 0.57,6, 10) Lotta Udnes Weng, Norge 1.09,4.

Øvrige norske: 14) Helene Marie Fossesholm 2.03,2, 15) Silje Theodorsen 2.04,3.

Verdenscupen (9 av 31 konkurranser):

1) T. Udnes Weng 872, 2) Diggins 738, 3) Pärmäkoski 625, 4) Frida Karlsson, Sverige 588, 5) Fähndrich 561, 6) Katharina Hennig, Tyskland 538, 7) Kalvå 492, 8) Niskanen 490, 9) Maja Dahlqvist, Sverige 478, 10) Victoria Carl, Tyskland 450.

Øvrige norske (topp 30): 11) L. Udnes Weng 439, 15) Heidi Weng 370, 17) Østberg 333, 21) Theodorsen 292, 26) Ane Appelkvist Stenseth 250, 30) Fossesholm 230.

Distansecupen:

1) Kalvå 492, 2) T. Udnes Weng 490, 3) Karlsson 479, 4) Hennig 460, 5) Diggins 459, 6) Niskanen 421, 7) Pärmäkoski 395, 8) Ebba Andersson, Sverige 394, 9) Heidi Weng 370, 10) Østberg 333.

Øvrige norske (topp 30): 13) Theodorsen 292, 16) Fossesholm 230, 23) L. Udnes Weng 175.