Basketligaen markerte Griners hjemkomst

Griner ble løslatt i bytte mot en russiske våpenhandler. Griner, en av USAs beste kvinnelige basketballspillere, ble dømt til ni års fengsel i august etter at hun i februar ble stoppet på flyplassen i Moskva for besittelse av cannabisolje. Oljen brukes i e-sigaretter.

NBA-lag har lenge lagt press på amerikanske myndigheter for å få 32-åringen hjem, og etter at nyheten om at hun er fri kom, prydet hun storskjermen i flere arenaer. Blant annet i hjemstaten Texas, der Houston Rockets møtte San Antonio Spurs i et delstatsderby.

I tillegg var rådhuset i Houston lyst opp i USAs farger i forbindelse med hjemkomsten.

Portland Trail Blazers hadde et bilde av henne med påskriften «OL-gullvinner Britney Griner kommer hjem», mens Miami Heat ønsket henne «velkommen hjem».

Griner er født i Houston og spiller for Phoenix Mercury i den kvinnelige toppligaen. Der har hun vært siden 2013, samtidig som hun har spilt for russiske UMMC Jekaterinburg når WNBA-sesongen har hatt pause.

Det var i forbindelse med dette at hun ble pågrepet på flyplassen i Moskva.

---

FAKTA

Dette er en tidslinje over Brittney Griner-saken:

* 17. februar: Griner blir pågrepet på flyplassen i Moskva i det hun lander fra USA før hun skal spille for UMMC Jekaterinburg i WNBAs vinterpause. Grunnen er at hun har cannabisolje i bagasjen.

* 1. juli: Rettssaken mot 32-åringen innledes. Griner er tiltalt for narkotikasmugling.

* 7. juli: Griner tilstår brudd på narkotikaloven.

* 28. juli: USAs utenriksminister Antony Blinken sier at USA har tilbudt å bytte den fengslede våpenhandleren Viktor Bout mot Griner og spiondømte Paul Whelan.

* 29. juli: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov åpner for en fangeutveksling med USA uten å utdype hvilke fanger det er snakk om.

* 4. august: Griner dømmes til ni års fengsel i Russland.

* 15. august: Griner anker dommen.

* 25. oktober: Anken avvises.

* 9. november: Griner blir flyttet til en straffeleir. Lokasjonen blir ikke oppgitt.

* 17. november: Griner starter med å avtjene sin dom i en straffeleir i Mordovia, rundt 35 mil sør for Moskva.

* 18. november: Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier at han håper på en fangeutveksling med USA.

* 29. november: Rjabkov bekrefter at en utveksling kan finne sted før årets slutt.

* 8. desember: Amerikanske og russiske myndigheter møtes i Abu Dhabi, der det blir enighet om en fangeutveksling der Griner byttes mot Bout.