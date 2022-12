Vasaloppet frykter miljøaktivisme etter aksjoner mot renn i Norge

I den norske sesongåpningen på Beitostølen for to uker siden protesterte den svenske skiløperen Emil Johansson Kringstad mot rennets samarbeid med Equinor. Etter målgang holdt han opp et banner med påskriften «Stopp Equinor! Morgendagen smelter».

Aktivister fra Greenpeace var også på plass.

I helgens verdenscuprenn på Lillehammer ble det igjen gjennomført en aksjon. Flere demonstranter plasserte seg midt i løypa under herrens 20-kilometer. Der holdt de opp et stort banner med påskriften «Stopp oljeletinga!».

Nå frykter Vasaloppet å bli utsatt for noe lignende. Det tradisjonsrike rennet samarbeider med petroleumsfirmaet Preem, og står derfor i en lignende posisjon som de norske rennene.

Greenpeace vil ikke røpe noe

Emil Johansson Kringstad, som gjennomførte protesten på Beitostølen, fikk 10.000 kroner i bot fra FIS. Greenpeace har startet en innsamlingsaksjon for å betale boten. I innlegget på Facebook skriver de:

– Saudiarabisk eide Preem, som sponser Vasaloppet, gjør det av kyniske årsaker. Hjelp oss med å samle inn penger til kampen for å kaste oljeselskapene ut av norsk og svensk skisport.

Greenpeaces kommunikasjonssjef i Norden, Daniel Bengtsson, mener det er hyklersk av norsk og svensk skisport å la seg sponse av oljeselskapene, ettersom de er avhengige av snø for å kunne gjennomføre renn.

Men om de planlegger en aksjon under Vasaloppet, vil han ikke røpe.

– Vi forteller aldri om våre aktiviteter på forhånd, og hva vi har planlagt, sier Bengtsson til TT.

Håper på dialog

Administrerende direktør Johan Eriksson, i Vasaloppet sier at de har innsett at aksjoner også kan bli gjennomført under rennet. Likevel håper han at de kan få til en dialog før noe slikt skjer.

– Jeg håper virkelig vi kan snakke sammen før andre følelser blir innblandet, sier Eriksson.

– Vi har tidligere hatt innslag av folk som har brukt Vasaloppet til å fremme ulike budskap. Om det nå eskalerer, blir det en ny situasjon. Dette er en ulykkelig utvikling. Ulike saker og spørsmål burde tas opp der de hører hjemme, fortsetter Eriksson.

Han innrømmer likevel at det skal bli vanskelig å vokte alle de ni milene med løype.

– Det er klart det blir vanskelig om noen skulle ønske å gi uttrykk for de tingene. Men man håper at det finnes fornuft, og at mennesker setter sikkerheten først, oppfordrer Eriksson.

På spørsmål fra TT forsvarer Eriksson samarbeidet med petroleumsfirmaet og peker på at deres arbeid med fornybart drivstoff er viktig for Vasaloppets bruk av busser og løypemaskiner.

«Kjipt»

Emil Persson, som vant langløpscupen Ski Classics for to år siden, er urolig for en aksjon som kan påvirke Vasaloppet.

– Det ville være ganske kjipt om det hadde blitt en hendelse som ødelegger for løperne. Jeg forstår at de prøver å få fram sin sak, men det er synd om det skal gå utover oss, sier Persson.

Vasaloppet avholdes 5. mars 2023.