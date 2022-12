Tyskland etter VM-exiten: – Så pinlig

Serge Gnabry sendte Tyskland i ledelsen etter ti minutter, men etter pause vendte Yeltsin Tejeda og Juan Pablo Vargas for Costa Rica. Innbytter Kai Havertz scoret deretter to mål for å sikre Tyskland-seier. Niclas Füllkrug noterte seg også for en scoring.

Det holdt likevel ikke for tyskerne, som er ute av VM i gruppespillet for annen gang på rad. De røk også ut av gruppespillet i 2018 etter å ha blitt verdensmester fire år før. De var avhengige av at Japan ikke slo Spania, men japanerne imponerte og vant den andre kampen.

– For meg er dette en ren katastrofe, sa Thomas Müller til ARD etter tyskernes exit.

– Hva som skjer meg meg (og landslaget) videre, er noe jeg må vurdere.

– Så pinlig! Vi er ute! var dommen fra den tyske avisen Bild etter kampslutt.

Costa Rica var også i kamp om avansement foran den siste kampen, men de er ute med tapet.

Thomas Müller kom likt med Bastian Schweinsteiger på 121 landskamper torsdag. Lothar Matthäus topper med sine 150, mens Miroslav Klose (137) og Lukas Podolski (130) følger deretter.

Kampen ble ledet av Stéphanie Frappart. Hun ble den første kvinne til å dømme en kamp i et verdensmesterskap for herrer.

Full kontroll

Tyskland åpnet mesterskapet med å tape 1-2 for Japan før det ble 1-1 mot Spania. Men i og med at Costa Rica overraskende slo Japan, levde tyskernes håp foran siste puljekamp. Tross seier ble det exit etter at Spania tapte.

Tyskland styrte som ventet kampen fra start, og etter ti minutter sendte Gnabry ballen i mål med en flott heading på David Raums innlegg.

På tampen av omgangen fikk Keysher Fuller en stor sjanse alene med Tyskland-keeper Manuel Neuer, men sisteskansen vartet opp med en flott redning som hindret baklengs.

Vending

Tyskland presset på for flere mål etter hvilen, men etter 58 minutter utlignet Costa Rica ut av ingenting. Fuller kom fri på kanten og slo inn foran mål. Der holdt Neuer først unna for Kendall Waston heading, men på returen scoret Tejeda.

Like etterpå traff både Jamal Musiala og Antonio Rüdiger stolpen for Tyskland. Det skulle vise seg å koste da Vargas kranglet inn 2-1 på et innlegg. På det punktet var Costa Rica videre, men etter Havertz' måldobbel, røk de ut.

På tampen tuppet Füllkrug inn 4-2-målet.

VM menn torsdag, gruppe E, 3. runde:

Costa Rica – Tyskland 2-4 (0-1)

67.054 tilskuere.

Mål: 0-1 Serge Gnabry (9), 1-1 Yeltsin Tejeda (57), 2-1 Juan Pablo Vargas (69), 2-2 Kai Havertz (72), 2-3 Havertz (84), 2-4 Niclas Füllkrug (88).

Dommer: Stéphanie Frappart, Frankrike.

Gult kort: Óscar Duarte, Costa Rica.

Costa Rica (5-4-1): Keylor Navas – Keysher Fuller (Jewison Bennette fra 73.), Kendall Waston, Óscar Duarte, Juan Pablo Vargas, Bryan Oviedo (Roan Wilson fra 90.) – Brandon Aguilera (Youstin Salas fra 45.), Celso Borges, Yeltsin Tejeda (Anthony Contreras fra 90.), Joel Campbell – Johan Venegas (Rónald Matarrita fra 73.).

Tyskland (4-2-3-1): Manuel Neuer – Joshua Kimmich, Niklas Süle (Matthias Ginter fra 90.), Antonio Rüdiger, David Raum (Mario Götze fra 66.) – Leon Goretzka (Lukas Klostermann fra 45.), Ilkay Gündogan (Niclas Füllkrug fra 54.) – Leroy Sané, Jamal Musiala, Serge Gnabry – Thomas Müller (Kai Havertz fra 66.).