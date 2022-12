Frappart skrev fotballhistorie – bare kvinner i dommertrioen

Tidligere i Qatar-mesterskap har Frappart vært fjerdedommer. 38-årige Frappart er en av tre kvinnelige hoveddommere som er tatt ut til årets VM. I alt er det 36 kampledere på plass i Qatar.

– Dette avslutter en lang prosess som startet for flere år siden med utvikling av kvinnelige dommere til herreturneringer på junior- og seniornivå. Nå viser vi klart og tydelig at det er kvalitet, ikke kjønn, som teller for oss, sa Fifa-topp og tidligere stjernedommer Pierluigi Collina da Frappart ble utpekt til å lede kampen mellom Tyskland og Costa Rica.

Neuza Back (Brasil) og Karen Diaz (Mexico) er med som assistentdommere.