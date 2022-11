Zuccarello med assist i suveren Wild-seier

Zuccarello var sammen med Matt Boldy involvert i forarbeidet til målet som Kirill Kaprizov sto for etter 28 sekunder i tredje periode. Kaprizov plukket opp returen på sitt eget skudd og satte pucken i målet til gjestene fra Canada.

Før det hadde Mason Shaw, Calen Addison og Marcus Foligno scoret for de grønnkledde. Etter Kaprizovs nettkjenning scoret Foligno på ny før Boldy fastsatte resultatet midtveis i tredje og siste periode.

– Vi scoret seks mål og alle er veldig glade for det, sa Wild-trener Dean Evason etter kampen.

Wild har hatt en ujevn innledning på årets sesong og står med ni seirer, åtte tap og to overtidstap hittil. Onsdagens seier var den andre strake etter tre nederlag.

18 poeng

Zuccarello har nå 18 målpoeng på 19 kamper denne NHL-sesongen, fordelt på seks mål og tolv assists.

Winnipeg-trener Rick Bowness fra klar da han evaluerte lagets prestasjon.

– Jeg tror ikke på at man må lære av tap. Jeg tror på at det er harde påminnelser om hvordan man spiller ishockey på rett måte og hvordan man vinner kamper i denne ligaen, sa han.

Maple Leafs stoppet seiersrekke

Neste kamp for «Zucca» og co. er hjemme mot Toronto Maple Leafs natt til lørdag. De blåkledde fra Canada kommer til kampen etter å ha brutt New Jersey Devils' superrekke på 13 strake seirer onsdag. John Tavares og Pontus Holmberg scoret målene som sikret 2-1.

Det var Devils' første nederlag på én måned. Laget hadde med seier onsdag satt klubbrekord for antall triumfer på rad, men stoppet på 13 også denne gang.

---

National Hockey League (NHL) onsdag, grunnserien:

Buffalo Sabres – St. Louis Blues 6-2, Carolina Hurricanes – Arizona Coyotes 0-4, Columbus Blue Jackets – Montréal Canadiens 1-3, Detroit Red Wings – Nashville Predators 3-0, Florida Panthers – Boston Bruins 5-2, Minnesota Wild – Winnipeg Jets 6-1, New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs 1-2, Pittsburgh Penguins – Calgary Flames 2-1 e.str., New York Islanders – Edmonton Oilers 3-0, Washington Capitals – Philadelphia Flyers 3-2 e.f., Dallas Stars – Chicago Blackhawks 6-4, Anaheim Ducks – New York Rangers 3-2, Colorado Avalanche – Vancouver Canucks 3-4, Seattle Kraken – San Jose Sharks 8-5, Vegas Golden Knights – Ottawa Senators 4-1.