Rekdal nominert til årets trener – Knutsen kan vinne for fjerde gang på rad

Nominasjonene ble lagt ut av rettighetshaver Eurosport foran søndagens kamper. Vinneren blir kåret etter serieavslutningen om en uke.

Erling Moe kan med god grunn føle at han fortjener prisen. Han har ledet Molde til et suverent seriegull, og på veien har romsdalingene satt seiersrekorder. Laget er uten poengtap på sine 15 siste seriekamper.

Men historien viser at det ikke alltid er seriemesterens trener som vinner kåringer. Moe opplevde det selv i 2019. Da ble han slått av Kjetil Knutsen etter Bodø/Glimts sølvsesong.

Knutsen er siden blitt årets trener i både 2020 og 2021 for sine to serietitler med nordlendingene. Også i år er han nominert. Glimt ligger an til å bli nest best bak Molde på tabellen.

En outsider til prisen er Kjetil Rekdal. Mange var skeptiske da han ble hentet som ny Rosenborg-trener. Fæle resultater i oppkjøringen rettet ikke på inntrykket, men gjennom sesongen har han fått sving på trønderlaget etter noen magre år på Lerkendal.

RBK har los på medalje og kjemper med Glimt om sølvet.