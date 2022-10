Berit Kjøll stiller til gjenvalg som idrettspresident

Det opplyser Norges idrettsforbund i en pressemelding.

– Jeg er veldig motivert for å videreføre arbeidet med å snu frafallet og sikre gode rammebetingelser for norsk idrett etter pandemien. De siste årene har vært krevende for norsk idrett, men vi har stått sammen, oppnådd gode resultater og fulgt opp ambisjonene som ble vedtatt på idrettstinget i 2019, både sportslig og politisk, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Berit Kjøll ble valgt til idrettspresident etter Tom Tvedt i 2019.

Hun legger spesielt vekt på lagånden og den tette kontakten og solide samarbeidet hun har med tillitsvalgte og ansatte i særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag som helt avgjørende for sin beslutning om å stille til gjenvalg på Idrettstinget i 2023.

– Vi har mange viktige kamper foran oss, men vi er et sterkt lag og jeg har gitt valgkomiteen beskjed om at jeg gjerne fortsetter som lagleder for å sikre kontinuitet og videreføre det gode arbeidet vi sammen har gjort i en veldig spesiell periode, sier Kjøll.

Hun har tidligere hatt lederstillinger i selskaper som Huawei, Telenor og Tusenfryd.

---

FAKTA

* Navn: Berit Kjøll.

* Født: 30. november 1955 (67 år).

* Fødested: Oslo.

* Idrett: Håndball.

* Valgt til idrettspresident i mai 2019

* Kom fra jobben som direktør for Huawei Norge (siden 2011).

* Tidligere jobber: Administrerende direktør i Kilroy Travels, Tusenfryd, Flytoget og Steen & Strøm. Divisjonsdirektør i Telenor (2004-2008).

* Styreerfaring: DNB, SAS, Hurtigruten, Oslo universitetssykehus, Den Norske Turistforening, SJ Norge AS, Norges Rytterforbund.

Aktuell: Stiller til gjenvalg som idrettspresident på idrettstinget i Bergen i 2.-4. juni 2023.