Putellas vant Gullballen for andre året på rad – Hegerberg nummer sju

Det er sportsmagasinet France Football som står bak den prestisjetunge Gullballen-kåringen. Mandagens utdeling foregår i den franske hovedstaden Paris.

– Uten lagvenninnene mine hadde ikke dette vært mulig. Noen av dem er her i kveld. Jeg vil også takke støtteapparatet og trenerne, sa prisvinneren i sin takketale.

Barcelona-stjernen vant foran den engelske landslagsstjernen Beth Mead. Deretter fulgte Chelsea-spiller Sam Kerr og tyske Lena Oberdorf.

Hegerberg på sjuende

Ada Hegerberg endte på sjuendeplassen i kåringen. Hun var på plass i Paris mandag. Hegerberg gjorde skadecomeback forrige sesong etter nesten to års fravær.

– Dette er en spesiell følelse. 2018 er lenge siden, men samtidig føles det som om det var i går. Jeg er bare beæret over å være her igjen etter en lang skadeperiode, sa den norske landslagsprofilen på den røde løperen.

– Det har vært en fantastisk sesong. Jeg er stolt over å være her sammen med noen av de beste for å feire fotballen igjen, fortsatte hun.

Hegerberg ble den første kvinnelige Gullballen-vinneren i 2018.

Enorm sesong

28 år gamle Putellas noterte seg for 64 målpoeng forrige sesong. Midtbanespilleren ble kåret til årets spiller i Spania, og en eventyrlig sesong skulle toppes med EM-sluttspill i England. Dessverre for Putellas røk korsbåndet like før mesterskapet, og stjernespilleren måtte derfor se sluttspillet fra sidelinjen.

Spanske Putellas stakk også av med prisen forrige sesong etter at amerikanske Megan Rapinoe gikk seirende ut i 2019. I 2002 ble utdelingen avlyst på grunn av koronapandemien.

Sommerens europamester England hadde tre spillere blant de tjue nominerte, mens Frankrike hadde hele fire.

