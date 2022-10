Ødegaard tror på tøft Glimt-oppgjør – avfeide kunstgressfrykt

Kampen vil markere et comeback for Ødegaard i Bodø. 20. november 2014 var han en del av et Strømsgodset-lag som slo Glimt 4-0.

– Jeg har gode minner herfra. Vi vant 4-0 og det var en av de bedre matchene jeg spilte i Godset den sesongen. Håper jeg kan levere noe lignende i morgen, sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard.

Han fikk også spørsmål om de sterke resultatene Glimt har hatt i Europa.

– Vi vet at de er sterke på hjemmebane. Alle har sett at de har et høyt nivå inne. Det blir en tøff kamp, sa nordmannen og la til:

– Det er kult. Det er kult å komme til Norge med Arsenal og spille en europaligakamp her. Jeg gleder meg veldig.

Kunstgress og ruskevær

Foran kampen er det blant annet fokus på kunstgresset i Bodø. I tillegg er europakveldene i byen kjent for å være kalde og rufsete. Verken Ødegaard eller manager Mikel Arteta vil legge for mye i det.

– Den største feilen du kan gjøre er å fokusere på været og banen. Vi går på banen for å vinne, konstaterte Ødegaard.

– Det eneste vi tenker på er hvordan vi skal vinne kampen. Hvordan vi skal vinne i forskjellig vær, forskjellig forhold og konkurranser, sa Arteta.

– Viktig øyeblikk

Arsenal-manageren ville ikke si hvor mye Ødegaard vil spille i kampen under pressekonferansen.

– Det er et veldig viktig øyeblikk for ham å komme tilbake til Norge. Jeg vet hvor mye det betyr for ham, sa manageren om kapteinen sin.

Arteta tok seg også tid til å hylle det Glimt-trener Kjetil Knutsen og hans mannskap har fått til de siste årene.

– Det laget og trenerteamet har gjort de siste årene er fantastisk. Resultatene de har hatt i Europa og spesielt her (på Aspmyra) snakker for seg selv, sa Arteta.