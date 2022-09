Rally: Solberg ligger på 7.-plass i New Zealand

Solberg har 1.28,3 minutter opp til ledende Ott Tänak fra Estland.

Det gjenstår seks fartsprøver lørdag og fire fartsprøver søndag før det hele er over.

– Det er tøft og vanskelig der ute, men vi bygger fartsfølelse og håper å fortsette med det lørdag, skriver Solberg på Twitter etter å ha vært femte raskest på fredagens femte fartsprøve.

Det er i år 18 år siden Petter Solberg tok sin sjette av i alt 13 VM-rundeseirer i rally nettopp i New Zealand.

Petter Solberg kjørte i alt elleve VM-runder i New Zealand i perioden 2000 til 2012.

– Både mamma og jeg var her i 2012 sist gang løpet ble kjørt. Jeg husker den legendariske etappen Whaanga Coast best, og jeg kan ikke vente med å kjøre den. Veiene på New Zealand er veldig spesielle og annerledes enn det vi ser i andre løp. Det er mye løs grus på toppen og enorme hellinger i underlaget, sa Oliver Solberg før løpet kom i gang.

Oliver Solberg fylte 21 år sist uke og kjører VM-runde i New Zealand for første gang.

I den forrige VM-runden i Belgia endte Oliver Solberg på 4.-plass.

Rally New Zealand er årets siste VM-runde.