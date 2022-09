Serbias Mitrovic med hattrick før gruppefinalen på Ullevaal – hinket av med skade

Med to mål på hodet og ett på én berøring viste Fulham-spissen at han kan bli en håndfull og vel så det for Norges forsvar. Mitrovic fikk seg en smell i foten og gikk av banen med 18 minutter igjen. I etterkant viste TV-bildene serberen sittende på benken med en ispose.

En som ikke blir klar til Ullevaal-kampen kommende uke er Sergej Milinkovic-Savic. Lazio-stjernen pådro seg gult kort mot Sverige og går glipp av oppgjøret med karantene. Tirsdag møtes Norge og Serbia til kamp om gruppeseieren i nasjonsligaen. Uavgjort vil være godt nok for Norge.

Svensk kunstmål

Sasa Lukic satte kronen på verket mot Sverige med en flott scoring fra 16 meter. 4-1-målet 20 minutter før slutt ble kampens siste.

Serbia skapte en haug av målsjanser, men viste seg også sårbare bakover i en kamp som nesten aldri foregikk på midtbanen, men i de to endene av banen.

Sverige vartet opp med et kunstmål og tok ledelsen. Victor Forsberg hælflikket ballen til Dejan Kulusevski, som tok med seg ballen videre med hodet. Han fant deretter Claesson som alene med keeper vippet ballen i mål.

Målduell

Mitrovic og Serbia svarte nesten umiddelbart. Den sterke spissen hang i lufta på bakre stolpe og headet ballen i motsatt hjørne. Like før pause headet han inn 2-1 på en corner, og like etter hvilen var han på plass igjen.

Serberen er på delt 2.-plass med Harry Kane på toppscorerlista i Premier League med seks mål. Kun Norges Erling Braut Haaland har flere med elleve. I nasjonsligaen har Haaland og Mitrovic henholdsvis seks og fem mål før det skal gjøres opp om gruppeseieren.

Kampen i Beograd kunne hatt enda flere mål. Spesielt Serbia skapte store sjanser mot et vaklende svensk forsvar. Dusan Vlahovic og Andrija Zivkovic hadde hver sin kjempesjanse på bakre stolpe, men ved begge anledninger gikk ballen over mål.

KAMPFAKTA

Nasjonsligaen, B-divisjonen lørdag:

Serbia – Sverige 4-1 (2-1)

Mål: 0-1 Viktor Claesson (15), 1-1 Aleksandar Mitrovic (18), 2-1 Mitrovic (45), 3-1 Mitrovic (48), 4-1 Sasa Lukic (70).

Spilt i Beograd.

Norge og Serbia har begge 10 poeng foran siste runde. Innbyrdes oppgjør teller først ved tabellikhet, og Norge vant 1-0 i Beograd.