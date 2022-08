Basketball: Norge knuste Danmark i EM-kvaliken

Det var Norges store basketstjerne Harald Frey som virkelig satte inn et høygir med sine 26 poeng for det norske laget. Kampen ble spilt foran et entusiastisk publikum i Bergen.

Bouna Ndiaye fulgte opp med 19 poeng, mens Stian Mjos noterte 17.

Danske Gabriel Lundberg, som har fortid i NBA-klubben Phoenix Suns, var den mestscorende for gjestene med 16 poeng.

Norge vant også den første kvalikkampen mot Slovakia 87-68 og leder med det gruppe D i den andre fasen i EM-kvalifiseringen.

Neste kvalikkamp for Norge er borte mot Nord-Makedonia 10. november. Gruppevinnerne etter seks runder går direkte til et avgjørende puljespill om EM-plasser.