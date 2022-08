Warholm løper i Berlin – arrangøren fikset hekkeløp på kort varsel

Det er arrangørene i den tyske hovedstaden som fredag opplyser at Warholm har takket ja til å løpe på Olympiastadion.

I meddelelsen på stevnets nettsider heter det at man, som følge av Warholms deltakelse, har satt inn et hekkeløp over 400 meter «på kort varsel».

– Jeg gleder meg veldig til et gjensyn med dette fantastiske publikummet. Jeg ble forelsket i Berlin i 2018. Olympiastadion er rett og slett min favorittstadion, sier nordmannen.

Warholm ble europamester nettopp i den tyske hovedstaden for fire år siden.

Etter en sesong, som endte med et skuffende VM som følge av skade, tok den norske friidrettsstjernen nylig EM-gullet i München.