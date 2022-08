Bach utelukker ikke OL i Tyskland i 2036

– Selvfølgelig er det kritikere, og det vil også være kritikere av andre søkernasjoner. Men fra et internasjonalt synspunkt har Tyskland aldri fått skylden for disse lekene i 1936, sier Bach til den tyske avisen Bild.

1936-OL var preget av Hitlers rasepolitikk og ble truet av boikott. Etter et ultimatum fra IOC (Den internasjonale olympiske komité) godtok Hitler at kvalifiserte jødiske utøvere skulle få representere Tyskland under lekene.

Tyskland har flere ganger søkt om OL i etterkant, men tapt alle gangene. De søkte om sommer-OL i Berlin 2000 og vinter-OL i München 2022 og Hamburg 2024.

OL i 2024 er i Paris, 2028 i Los Angeles og 2032 i Brisbane.