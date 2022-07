LIV-utbrytere gir europatouren et ultimatum: Trekk tilbake sanksjonene i dag

Det skriver Sky Sports, som videre opplyser om at spillerne har sagt at touren har til klokken 18 fredag ettermiddag på å fjerne sanksjonene. Telegraph har publisert brevet, som en talsperson for europatouren bekrefter at de har mottatt.

«Vi er bekymret for at handlingene mot oss, LIV-golf og golf generelt vil ha negative konsekvenser for europatouren. En tour og en organisasjon som vi, til tross for våre seneste uenigheter, bryr oss dypt om», heter det blant annet i brevet.

«Vi ber om at dere trekker tilbake bøtene og suspensjonene våre før klokken 18 fredag 1. juli. Om ikke, så har vi ingen annet valg enn å bruke de forskjellige midlene og metodene vi har til rådighet for å rette opp disse feilene», heter det videre.

LIV-utbryterne har møtt enorm motstand i golfverden, og både PGA- og europatouren har valgt å trekke tilbake medlemskapene og bøtelegge de som går over til den Saudi-finansierte touren.

Europatouren har blant annet bøtelagt medlemmer av deres tour med 1,2 millioner for å delta i den første LIV-turneringen. I tillegg er mange bannlyste fra å delta i neste ukes Scottish Open.