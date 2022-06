Solberg sjuer i tøft safari-rally

På Twitter skriver Solberg at han har hatt en tøff dag, og at han ikke hadde noen god følelse i bilen underveis. På den sjuende fartsprøven – fredagens siste – ble det trøbbel med sikten i den kenyanske ørkenen.

– Dagens siste prøve var helt sinnssyk, den villeste fartsprøven jeg har gjort, tror jeg. Så mye støv både i og utenfor bilen, og jeg måtte stoppe for å se hvor vi kjørte. Jeg er bare glad for å ha kommet meg gjennom dagen, for å være ærlig, skriver nordmannen som kjører på svensk lisens.

Franskmannen Sebastien Ogier har vunnet fem av sju fartsprøver, men han tapte mye på den siste og falt til 6.-plass i sammendraget. Finnen Kalle Rovenperä leder foran Elfyn Evans, Ott Tänak og Takamoto Katsuta.

Det skiller 2.19 minutter fra Solberg og opp til Ogier, så det blir vanskelig for unggutten å avansere på resultatlisten i helgen.