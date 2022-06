Intens, intern keeperkamp før EM

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det var de tre forventede keepernavnene som kom opp da landslagssjef Martin Sjögren presenterte sin EM-tropp tirsdag. Men ingen av de uttatte vet hvem som blir førstevalg når EM innledes mot Nord-Irland torsdag 7. juli.

– Ja, det er sannsynlig at den som står i den neste treningskampen mot New Zealand på Ullevaal, også står i EM-åpningen, svarer landslagssjefen på Dagsavisens spørsmål.

To landskamper til sammen

Kampen mot New Zealand spilles lørdag 25. juni og blir Norges siste på hjemmebane før mesterskapet i England.

Cecilie Fiskerstrand har vært norsk førstekeeper etter at Ingrid Hjelmseth la opp, men etter at Fiskerstrand røk korsbåndet, ble situasjonen helt åpen. De tre uttatte EM-keeperne Guro Pettersen (Vålerenga), Sunniva Skoglund (Stabæk) og Aurora Mikalsen (Brann) har til sammen to landskamper (enhver på Pettersen og Skoglund).

Norge har vært vant til det motsatte. I alle Norges mesterskap siden 1993 har keeperen enten hett Bente Nordby eller Ingrid Hjelmseth.

– Dette har vi visst en stund og nå handler det om å bygge et godt keeperteam som kan støtte hverandre og gjøre hverandre gode, sier Sjögren.

Keepertrenerens jobb

Kaptein Maren Mjelde legger til:

– Alle i EM-troppen er med for å bidra og vi er et lag sammen. Da kan vi ikke fokusere for mye på dem som ikke kan være med. Det er vi som skal prestere, og vi har lagt en høy ambisjon om å ta medalje, sa Mjelde på tirsdagens pressemøte. Medalje betyr at de må inn i en semifinale.

Den tidligere Bryne-keeperen Roger Eskeland er keepertrener i landslaget og får en interessant jobb foran seg. Alle tre skal drilles og være klare til å stå fra start.

– Det er ti års aldersforskjell på to av dem (Pettersen 30 år, Skoglund 20). Har det noe å si?

– Nei, er du god nok er du gammel nok. Det gjelder her også. Så har de sine forskjellige sterke sider alle tre. Det kan også blir noe rullering, det vet vi ikke. Det blir jo trolig også ganske forskjellig kampbilde i noen av disse EM-oppgjørene, sier Eskeland til Dagsavisen.

Ser vi på Toppserien der de tre keeperne spiller, er Guro Pettersen best med sine seks baklengs, Skoglund i Stabæk har 17, mens Mikkelsen har åtte baklengs for serieleder Brann. Men det trenger ikke bety noe for deres individuelle kvaliteter.

Norges tre innledende kamper spilles mot Nord-Irland 7. juli, vertsnasjonen England 11. juli og Østerrike 15. juli.

---

FAKTA

Norges EM-tropp 2022:

Målvakter: Guro Pettersen (Vålerenga), Sunniva Skoglund (Stabæk), Aurora Mikalsen (Brann).

Forsvar: Tuva Hansen (Brann), Maren Mjelde (Chelsea), Anja Sønstevold (Inter), Anna Jøsendal (Rosenborg), Julie Blakstad (Manchester City), Maria Thorisdottir (Manchester United), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg), Guro Bergsvand (Brann).

Midtbane: Vilde Bøe Risa (Manchester United), Amalie Eikeland (Reading), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Frida Maanum (Arsenal), Lisa Naalsund (Brann), Karina Sævik (Avaldsnes), Guro Reiten (Chelsea), Elisabeth Terland (Brann), Sophie Roman Haug (Roma).

Angrep: Celin Bizet Ildhusøy (Paris Saint-Germain), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon).