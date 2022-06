EM-troppen testet seg mot guttelag: – Veldig god trening

– De har tempo i beina og kraft i duellene, det merker vi veldig. De er raskere enn mange av de vi skal møte, og det er veldig god trening for oss. Selv om vi slapp inn noen mål så var det en bra gjennomkjøring, sa Julie Blakstad til NTB etter fem ganger ti minutter på Bislett.

Kvinnelandslaget kom ikke nærmere scoring enn en nikk i stolpen og tapte til slutt 0-4. Blakstad tok for seg i duellene.

– Jeg prøver, selv om det ikke alltid er like lett å stå imot. Jeg har spilt med gutter da jeg var yngre, og det går fortere, slik er det bare. Når man kommer i denne alderen merker man det fysiske. Det er der mer enn det tekniske det skorter litt.

Det er for det meste utenlandsproffer som avsluttet sesongen for en stund siden som allerede er samlet til EM-oppkjøring. Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen har en liten ferie før precampen tar til for fullt, og åtte spillere fra hjemlige klubber forbereder seg til seriekamper.

Spillerne som var i aksjon på Bislett syntes det var greit å spille mot gutter.

– Absolutt. Det er bedre enn å spille fem mot fem og ikke få prøvd seg på full bane. Vi får en trening på høyt nivå og blir litt irriterte alle sammen, sier Celin Bizet Ildhusøy.

Overraskelse

– Jeg synes det er veldig bra. Vi får testet oss både på fysikk og tempo, sier Sophie Román Haug.

Roma-spilleren ble veldig glad da hennes navn var med i troppen som ble offentliggjort tirsdag.

– Jeg var veldig spent, og uttaket kom som en overraskelse. En veldig positiv overraskelse, sier Haug, som av Martin Sjögren ble utpekt som en mulig joker på grunn av sin spisskompetanse i boksspill, spesielt i lufta.

– Jeg er veldig gira på å bidra der jeg kan, og det er en rolle jeg skal ta. Det handler om å være mentalt til stede hele veien, så jeg er klar hvis muligheten byr seg, sier hun til NTB.

– Jeg trives veldig godt i Roma og har en veldig god treningshverdag. Og så spiller jeg jo mot omtrent hele Italias forsvar. Det har hjulpet veldig.

Bittersøtt

Samtidig var det litt bittersøtt da klubbvenninnen Emilie Haavi ble vraket i EM-troppen.

– Jeg skulle veldig gjerne fått oppleve det her sammen med Em, og det var veldig kjedelig at hun ikke kom med, sier Haug.

Målvaktene Aurora Mikalsen og Sunniva Skoglund deltok som eneste hjemlige spillere på onsdagens trening sammen med ti utespillere fra utenlandske klubber. De vekslet på å vokte målet for hvert sitt lag.

Slik spilte EM-troppen (4-4-2): Skoglund/Mikalsen – Anja Sønstevold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad – Amalie Eikeland, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum, Guro Reiten – Celin Bizet Ildhusøy, Sophie Román Haug.