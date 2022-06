Brann setter publikumsrekord i klubbfotball for kvinner

Den gjeldende rekorden stammer fra NM-finalen i 2006, da 8856 tilskuere var til stede og så Røa slå Asker 3-2 på Bislett stadion.

Rekorden står for fall i toppoppgjøret på Brann Stadion i ettermiddag, skriver Bergens Tidende. Brann har jobbet intenst for å slå rekorden, og det er for lengst klart at rekorden for en kamp i Toppserien ryker.

Den tidligere bestenoteringen i kvinnenes øverste divisjon er på 3541 tilskuere.

Neste helg skal Rosenborg prøve å sette norgesrekord når nettopp Brann kommer på besøk. Da er målet angivelig 20.000 publikummere på Lerkendal.

