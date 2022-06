Wille ny sjef for håndballgutta – starter jakten på assistent

Det ble bekreftet av Norges Håndballforbund onsdag under en pressekonferanse på Ullevaal stadion. Wille var flankert av håndballforbundets president Kåre Geir Lio og generalsekretær Erik Langerud.

– Kravet står fortsatt i strategiplanen. Vi skal være blant de fire beste i verden. Punktum. Vær så god, sa Lio før Wille underskrev kontrakten.

– Hvis jeg skulle velge hvilken jobb jeg helst ville hatt, ville jeg heller velge det her enn PSG, Barcelona og Kiel. Det er det mest ærefulle oppdraget når du er norsk og håndballtrener med ambisjoner, sa Wille til NTB.

Myrhol?

En assistenttrener er ennå ikke utnevnt.

– Jeg har noen kandidater i mitt hode. Noen har jeg snakket med litt i forkant. Det er først og fremst nå man starter, sa Wille.

Bjarte Myrhol avsluttet en lang karriere i OL i Kina. Wille utelukker ikke ham i planene.

– Det er en mulighet, men ikke noe vi konkret har snakket om. Alle har behov for en Bjarte Myrhol, sa Wille til NTB.

Wille kommer fra rollen som hovedtrener i den svenske klubben Kristianstad.

Han var med som norsk hjelpetrener under EM i januar. Der gjorde han et solid inntrykk. Det bidro til at han ble foretrukket foran de to andre heteste kandidatene, Kristian Kjelling og svensken Michael Apelgren, i kampen om jobben.

– Man blir jo veldig ydmyk av det. Det er jo navn og personligheter jeg kjenner. Det er fine mennesker og utrolig flinke folk. Jeg er selvfølgelig glad for at jeg får den muligheten, sier Wille til NTB.

Sverige og Danmark

Wille har trent flere norske landslag tidligere, men ikke på seniornivå. Han har også blant annet hatt ansvaret for Haldens herrer fra 2009 til 2017. Etter det ble det jobber i Sverige og Danmark.

Wille var også involvert som fysisk trener både i ishockey og fotball på øverste norske nivå.

Norges herrelandslag har ikke innfridd forventningene i de tre siste mesterskapene. Det ble ikke semifinaleplass i perioden 2021-22 i VM, OL og EM.

Willes første mesterskap som ansvarlig blir VM i Polen og Sverige neste år.





