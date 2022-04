Liverpool styrer mot finale etter seier over Villarreal

Seieren gjør at Liverpool har et alle tiders utgangspunkt foran returoppgjøret i Spania neste uke.

Seieren var fullt fortjent. Liverpool styrte kampen gjennom de første 45 minuttene, men sløste med sjansene etter tildels strålende angrepsfotball.

I 2. omgang satt det bedre.

Omgangen startet forrykende. Først fikk Trent Alexander-Arnold en ball i nettet, men målet ble annullert for offside.

Tre minutter senere satt den i nettet. Jordan Henderson var siste Liverpool-spiller på ballen, men den gikk via Pervis Estupinan og keeper Geronimo Rulli og dermed selvmål. Da var det spilt åtte minutter av omgangen.

Deretter gikk det bare to minutter før det ble 2-0. Mohamed Salah frispilte Sadio Mané på perfekt vis, og avslutningen til Mané var like perfekt.

Det var klasseforskjell mellom serietoeren i Premier League og nummer sju i La Liga. I mesterligaen har Liverpool vært best på bortebane, mens Villarreal har vært klart best hjemme.

Liverpool stiler mot finaleplass etter en fullt fortjent seier i en god fotballkamp. Etter praktfullt angrepsspill fikk Liverpool en ny scoring annullert etter offside da 20 minutter var spilt av den siste omgangen.

Tirsdag vant Manchester City 4-3 mot Real Madrid i den første semifinaleduellen.

Det kan gå mot to engelske lag i finalen.

- Du trenger litt flaks når du spiller mot et lag som ligger så lavt. Det fikk vi. Vi angrep godt og gjorde det vanskelig for dem, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

Styrte

Liverpool dominerte før pause også, og den første store sjansen kom i det 12. minutt. Mohamed Salah slo et glitrende innlegg, men dessverre for hjemmelaget traff ikke Sadio Mané klokkerent med pannebrasken og ballen gikk et stykke utenfor stengene.

Kvarteret senere var rollene byttet om, Mané la ballen tilbake til Salah, men egypteren skjøt over fra godt hold.

Luis Diaz hadde også en suser av et skudd etter drøye halvtimen som ble reddet av Villarreals keeper Geronimo Rulli. Like etter spilte Diaz fram Mané, men denne gangen gikk skuddet via en motspiller og ut.

Thiago Alcântara dro til med en skikkelig suser av et langskudd rett før pause, men ballen gikk rett i metallet og ut. Også Jordan Henderson hadde en avslutning i metallet før sidebyttet.

Liverpool var det klart beste laget de første 45 minuttene, med de maktet ikke å omsette sjansene til mål.

- Jeg sitter med en følelse av at vi vi ble straffet hardt for våre feil, sa Villarreal-forsvarer Pau Torres.

Vant i 2019

Liverpool har vunnet den gjeveste cupturneringen i europeisk fotball seks ganger. Siste gang det skjedde var i 2019, men de har ikke vært i semifinalen de to siste sesongene. Villarreal er i sin annen semifinale.

Liverpool manglet skadde Robert Firmino, akkurat det så ikke ut til å være noen hemsko for mannskapet til manager Jürgen Klopp.

Villarreals manager Unai Emery har en stor jobb å gjøre foran hjemmekampen.

